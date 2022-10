Totti e Noemi, la prima uscita in pubblico: beccati insieme allo stadio | FOTO

Totti e Noemi e non si nascondono più e per ufficializzare ulteriormente il loro rapporto hanno deciso di uscire allo scoperto e lo hanno fatto allo stadio.

Dopo un periodo dove la separazione Totti Blasi e la presunta storia con Noemi ha tenuto banco su tutti i media tra indiscrezioni e insinuazioni è stato proprio Francesco a dare una svolta a tutto il gossip.

La storia con la Bocchi non è una storiella e il calciatore ha cercato di fare le mosse più giuste non ottenendo forse sempre l’effetto sperato. Ora però non hanno più intenzione e hanno deciso di farsi vedere nei locali e ristoranti insieme. Stavolta sono usciti allo scoperto in un luogo molto familiare ad entrambi. I fotografi li hanno beccati in un luogo davvero insolito ma a dire la verità non troppo.

Totti e Noemi le prime foto pubbliche

Totti e Noemi hanno tentato per mesi di tenere il piu possibile riservata la loro relazione. Questo perché già il clamore mediatico già spingeva forte attorno alla separazione dei due noto volti TV e ricordiamo che entrambi sia Francesco che la Bocchi sono genitori.

Nonostante il calciatore abbia tentato di depistare i fotografi ed evitare troppo clamore alla fine ha deciso di uscire allo scoperto. Inizialmente ha rilasciato la famosa intervista nella quale ha confermata la storia tra lui e Noemi.

Molti esperti di gossip ma anche giornalisti hanno visto queste dichiarazioni come una sorta di sfogo e alleggerimento. È apparsa sul web la sorpresa organizzata da Noemi per il compleanno di Totti e i video che li ritraggono sorridenti insieme sono diventati immediatamente virali.

Ora Totti e Noemi sono usciti allo scoperto addirittura allo stadio luogo che è stato tanto discusso durante l’inizio della loro love story.

Ecco dove si trovavano

Totti e Noemi hanno fatto impazzire il web con gli scatti che li ritraggono assieme durante la festa a sorpresa organizzata da lei. Il capitano appare nuovamente sorridente e anche la Bocchi è decisamente più rilassata e si gode la serata.

Finalmente si comportano da coppia e sono stato avvisati anche allo stadio insieme. Sono stati beccati in Francia e sembra che durante una classica fuga del week end abbiano deciso di lasciare spazio ad una passione comune ovvero il calcio.

Lo Stadio è il Luigi II che si trova in terra francese e hanno scelto di lasciarsi immortalare dai fotografi a godersi la partita. Stavano giocando Monaco e Clermont e i due sono saltati all’occhio del gossip. Ma ora che non si nascondono più sarà la prima di molte uscite insieme.