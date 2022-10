Piumoni vecchi e ingialliti, basta una manciata e torneranno bianchissimi

Esiste un metodo per eliminare le macchie gialle dai nostri piumoni per renderli come nuovi.

Con l’arrivo del periodo invernale e l’abbassamento delle temperature per cercare un po’ di caldo sotto le nostre coperte facciamo uso del piumone ritirandolo dall’armadio o dal cassettone o dal luogo dove l’avevamo lasciato durante il periodo estivo.

Capita, però, che quando cerchiamo di rimetterlo sui nostri letti, notiamo che sul nostro piumone si sono formate delle fastidiosissime macchie gialle dovute al suo non utilizzo prolungato.

Piumoni: ecco come levare via le macchie gialle

Così, cerchiamo di levarle anche lavando spesso il piumone ma queste non sembrano voler andare via e quindi optiamo o per cambiarlo con uno nuovo o per rassegnarci e usarlo così com’è.

Ma non bisogna disperare, perché esistono vari metodi per levare via dai nostri piumoni queste fastidiosissime macchie e rendere il nostro capo più bianco e profumato che mai, rendendolo come nuovo.

Per farlo ricorriamo ad antichi metodi casalinghi, che le nostre nonne ci hanno tramandato e che ancora oggi risultano essere, la maggior parte delle volte, più efficaci rispetto ai detergenti che a volte possono essere anche molto aggressivi.

Uno di questi metodi prevede l’utilizzo di bicarbonato di sodio. Questo ingrediente, fatto sciogliere in una mezza tazzina, una volta realizzato e ottenuto un composto abbastanza pastoso, va applicato sulla macchia e lasciata riposare per almeno mezz’ora.

Bisogna stare attenti a non strofinare energeticamente la pasta, perché il bicarbonato potrebbe ledere il nostro piumone e risulterebbe poi essere inutilizzabile in quanto danneggerebbe il tessuto.

Un altro metodo prevede l’utilizzo non del bicarbonato ma dell’aceto bianco che diluito con dell’acqua va vaporizzato sulla macchia e lasciato asciugare per circa un’ora e poi risciacquato in lavatrice o a mano.

Esiste anche un ingrediente del tutto naturale che ha un’azione sbiancante ed è il limone. Con il suo succo si può avere non solo un piumone senza macchie ma anche profumato del suo caratteristico odore agrumato.

In questo caso, dopo aver applicato del bicarbonato sull’alone, ci si spruzza del succo di limone e dopo che questo ha agito per alcuni minuti, va strofinato, sempre delicatamente per non creare danni al tessuto e messo a lavare per far si che abbia maggior efficacia.

Questo metodo però va utilizzato solo per i piumoni bianchi, dato che l’effetto sbiancante del limone potrebbe scolorire invece tutti gli altri piumoni che presentano fantasie o che siano colorati.

Altri metodi per eliminare le macchie dal piumone

Un altro alleato contro queste macchie gialle è il percarbonato di sodio, che è simile al bicarbonato ma ha un’efficacia maggiore rispetto a questo ed è considerato come una sorta di candeggina naturale.

Per far si che abbia effetto, va diluito con dell’acqua tiepida e in questo modo avremo un effetto candeggiante e con un cucchiaino di percarbonato di sodio e un po’ di acqua calda applicata sulla macchia, avremo il nostro piumone come nuovo dopo averlo fatto riposare per 15-20 minuti prima del lavaggio.

Se con tutti questi metodi la macchia sembra non voler andare via, allora si può optare con un ultima soluzione. Questa prevede l’utilizzo di acqua ossigenata imbevuta in un po’ di cotone.

Dopo aver impregnato il batuffolo questo va tamponato sulla macchia, e non strofinato, e lasciarlo asciugare per il tempo necessario finché pian piano l’alone non sarà sparito notevolmente.

In questo caso, si consiglia di utilizzare un’acqua ossigenata che sia a 10 volumi, corrispondente al 3% in quanto volumi più alti potrebbero provocare dei seri problemi a livelli dell’epidermide e non utilizzarla per i piumoni colorati in quanto potrebbe scolorirli.

Per quanto riguarda il lavaggio, il piumone va lavato come un capo delicato ad una temperatura mai superiore a 30° e per avere un profumo inebriante basterà inserire nel cassetto del detersivo un po’ di aceto e alcune gocce di olio essenziale.