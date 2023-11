Assegno di inclusione per le donne vittime di violenza: la novità nel decreto lavoro

Ad annunciare la novità è stata la ministra del Lavoro, Marina Elena Calderone. L’assegno di inclusione sarà versato a tutti i soggetti che sono inseriti in un percorso di protezione di violenza di genere.

La norma prevede anche un contributo per il canone di locazione e accesso privilegiato al lavoro.

Assegno inclusione per le donne vittime violenza

Un assegno di inclusione per le donne vittime di violenza. È quanto annunciato – proprio in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone.

La misura, contenuta nel nuovo decreto lavoro, è dedicata a tutti coloro che sono inseriti in un percorso di protezione di violenza di genere. L’assegno di inclusione sarà versato a partire dal 1 gennaio 2024 e prevede che i beneficiari possano usufruire di un sostegno economico, per 18 mensilità, che si potranno poi rinnovare. Nella norma è previsto anche un contributo per l’affitto di casa e canali privilegiati per l’accesso al lavoro.