Assalto Capitol Hill, Trump indagato. La commissione: “È responsabile”

Assalto Capitol Hill. Trump è ufficialmente indagato. Per la commissione, l’ex presidente USA è responsabile.

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, è ora indagato in relazione all’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Secondo quanto riferisce il Washington Post – che cita fonti attendibili – il dipartimento di giustizia a stelle e strisce avrebbe avviato un’indagine sull’ex presidente e sequestrato i tabulati telefonici dei suoi consiglieri.

Dopo l’assalto a Capitol Hill, Donald Trump pronunciò un discorso in cui condannava gli atti commessi chiedendo al Dipartimento di Giustizia di perseguire i trasgressori dell’insurrezione del Campidoglio, affermando che i rivoltosi non lo rappresentavano.

Secondo gli investigatori, i fatti non starebbero in questo modo. La rappresentante della Virginia, Elaine Luria, membro democratico della Camera che indaga sull’attacco del 6 gennaio 2021, ha pubblicato su Twitter un breve video che includeva la testimonianza degli assistenti della Casa Bianca, i quali discutevano del discorso di Trump del 7 gennaio 2021 e uno screenshot del discorso, con note e righe da eliminare.

It took more than 24 hours for President Trump to address the nation again after his Rose Garden video on January 6th in which he affectionately told his followers to go home in peace.

There were more things he was unwilling to say. pic.twitter.com/cJBIX5ROxs

— Rep. Elaine Luria (@RepElaineLuria) July 25, 2022