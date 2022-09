Aspirina nel water, cosa accade se ci provi? Non te lo aspetti neanche

Alla domanda “A cosa serve l’Aspirina?” tutti risponderebbero immediatamente “A far passare il mal di testa”. I più non sanno che l’aspirina si può usare in mille modi per la cura della casa e della persona.

In questa guida, scoprirai in quanti modi si può usare, davvero incredibili. Avresti mai detto che si può usare l’aspirina nel water? Sai perché si usa nel gabinetto e cosa accade se ci provi? I risultati sono stupefacenti, non potrai più farne a meno.

Aspirina nel water e non solo: i mille usi della pastiglia per il mal di testa

Prima di svelarti l’uso dell’aspirina nel water che non ti aspetti, sappi che la famosa pastiglia per il mal di testa può essere usata per risolvere tanti problemi. Contiene una molecola, l’acido salicilico, che vanta grandi proprietà.

Tra i diversi usi per la cura della casa e della persona, grazie alle proprietà dell’acido salicilico contenuto in certi cosmetici per la cura della pelle, è consigliata per combattere acne e brufoli. Sapevi che puoi spalmare l’aspirina sul viso ottenendo un cosmetico a costo zero?

Alcune persone usano l’aspirina per fare pediluvi: basta scioglierla nell’acqua calda. Ammorbidisce la pelle, quindi anche eventuali calli e duroni.

Riguardo alla cura della casa, ti segnaliamo l’utilizzo dell’aspirina nella lavatrice. E’ in grado di sbiancare il bucato, i capi chiari (lenzuola, asciugamani, strofinacci).

Ma ora concentriamoci sul water. L’aspirina nel wc ha un effetto incredibile. Scoprilo e non la mollerai più.

Aspirina nel water: come usarla

Come per il bucato, l’aspirina è in grado di sbiancare il water. Scioglie le macchie gialle e le incrostazioni che si formano a causa dell’acqua stagnante e di un uso poco frequente del wc. Elimina subito anche eventuali residui di sapone. Come si usa l’aspirina nel water?

Ecco come procedere:

Innanzitutto, sciogli o tritura 5 aspirine, poi aggiungile ad un sapone detergente, possibilmente liquido;

Versa il composto nel water e lascia agire per circa 30 minuti;

Tira lo sciacquone e sgrana gli occhi. Il tuo water è tornato a brillare.

L’aspirina disciolta in acqua e sapone funziona non solo per smacchiare la tazza del gabinetto ma per disincrostare le superfici dure, soprattutto quelle in ceramica. E’ sufficiente intingere una spugna nel composto e passarla dove serve lasciando agire per mezz’ora.

Infine, immergi una spugna in acqua calda e risciacqua. Macchie, incrostazioni e residui d sapone sono spariti!