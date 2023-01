Dal 16 gennaio inizieranno problemi per questi segni, preparati: saranno giorni difficili

Ci saranno non pochi problemi per questi segni zodiacali, i giorni che stanno arrivando saranno molto difficili: dal 16 gennaio cambia tutto.

I segni zodiacali vedranno una vera e propria rivoluzione a partire dal 16 gennaio in poi, con la voglia di rimettersi in gioco per molti di loro. Altri, al contrario, dovranno fare i conti con un effetto domino particolarmente sinistro perchè tutto quanto andrà malissimo per loro. Questi sono i segni che inizieranno male la settimana e la porteranno avanti ancora peggio: attenzione ai pianeti che non sono allineati e a tutte le influenze negative del momento.

Segni zodiacali, questi avranno giorni difficili da affrontare

La settimana che inizia con il 16 gennaio non sarà molto positiva per alcuni segni zodiacali. In effetti ci sono dei pianeti che non sono favorevoli e alcuni segni risentono di questa ondata poco positiva.

Per alcui di loro inizia infatti una settimana per niente facile e da tenere sotto controllo. I giorni difficili da affrontare sono proprio per loro:

Ariete

Una condizione planetaria per nulla favorevole e facile, con Marte che potrebbe favorire leggermente la situazione verso il fine settimana. Siete sicuramente sulla strada giusta ma evitate in ogni modo di prendere decisioni affrettate o fare investimenti. In amore? Solo con un bilancia potreste trovare la sintonia.

Cancro

Gli amici timidi del Cancro dal 16 gennaio non avranno di certo una Luna positiva a loro favore. Potreste riconsiderare tutto e fare un passo falso inevitabile. Ci saranno degli scontri a lavoro e sarà il Capricorno a farvi perdere completamente le staffe. Questa è una settimana no, ma anche il resto del mese non è per nulla positivo. Il consiglio? Restare fermi aspettando che passi.

Leone

Nonostante Giove sia favorevole nel segno, non ci sono le condizioni per prendere decisioni o arrivare a fare qualcosa di concreto. La settimana si presenta difficile da affrontare sotto ogni punto di vista, soprattutto se incrociate lungo il cammino un Acquario. Meglio evitare di parlare, ragionare e soprattutto fare investimenti seppur di piccola somma.

Scorpione

Le negatività non mancano, anche se Plutone cerca di aiutare il segno portandolo verso la strada giusta da percorrere. Attenzione a Nettuno che mette i bastoni tra le ruote e il Toro che non si comporta da amico. Insomma, questa settimana lo Scorpione deve deporre le armi, perché ogni partita sarebbe completamente persa.

Sagittario

Tutte le domande non avranno alcuna risposta. Dal 16 gennaio in poi – per tutta la settimana – meglio chiudersi dentro casa e non avere a che fare con nessuno. Ci sarà uno spiraglio verso fine mese, ma in questo momento non siete in grado di prendere delle decisioni mature e concrete.

Pesci

I sognatori dello zodiaco devono fare i conti con una settimana negativa, dove i pianeti sono nella maggior parte dei casi non favorevoli. Meglio smorzare l’entusiasmo e fare in modo che nulla venga deciso o preso sul serio.