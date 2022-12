Asciugatrice, conoscevi questa opzione? Prolunga la vita dell’elettrodomestico

Ecco che oggi vi sveliamo come fare per prolungare la vita della vostra asciugatrice, questo trucco lo conoscono in pochi.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sull’asciugatrice e in particolare quali sono gli stratagemmi che vi permettono di prolungarne la vita.

Come prendervi cura della vostra asciugatrice

Molti consumatori sottovalutano l’importanza di curare la propria asciugatrice. Questo elettrodomestico fa in ferie d’estate e viene rispolverato con l’arrivo della basse temperature e delle prime piogge.

Proprio per questo, a volte, risulta alquanto trascurato e spesso si scoprire che non è più efficiente come un tempo. Oggi vogliamo fornirvi tutta una serie di raccomandazioni che vi aiuteranno sicuramente a mantenerlo sempre in salute.

Innanzitutto dovete sapere che dovreste sempre effettuare una pulizia profonda del vostro elettrodomestico. Ciò significa impiegare prodotti specifici oppure ingredienti miracolosi come l’aceto bianco.

Per impiegarlo, non dovrete fare altro che effettuare un’asciugatura a vuoto con l’aceto. Vi basterà immergere un panno morbido in dell’aceto e passarlo su tutto il tamburo del vostro elettrodomestico. E’ fondamentale pulire l’asciugatrice perché è un elettrodomestico che spesso si mantiene chiuso, non respira e accumula grande umidità.

Infatti, è proprio lì che andiamo a mettere i vestiti umidi, freschi di lavaggio in lavatrice. E’ fondamentale controllare lo stato di questo attrezzo prima di metterci dentro i vostri capi e il bucato, perché potrebbero venire danneggiati.

Esiste un segreto, però, che soltanto in pochi conoscevano e che spesso viene sottovalutato. Soltanto in questo modo sarà possibile prolungare la vita di questo indispensabile elettrodomestico.

Il segreto che in pochi sanno

Sono sempre di più le persone che trascurano la propria asciugatrice e che finiscono per ritrovarla rotta soltanto pochi mesi dopo l’acquisto. Per questo è fondamentale averne particolare cura.

Uno dei segreti che vi sveliamo oggi è che spesso l’asciugatrice viene danneggiata dai detriti e dalle parti dure dei vostri capi.

E’ fondamentale, infatti, che vengano asciugati in quest’elettrodomestico soltanto quei capi che non possiedono delle parti dure che potrebbero danneggiare il tamburo. Cerniere, ganci, bottoni e altre parti potrebbero facilmente rovinare quest’elettrodomestico.

Per questo è essenziale evitare asciugare questi capi lì oppure dotarsi di sistemi di protezione, facilmente reperibili in commercio in qualsiasi supermercato che si occupi di vendita di prodotti ed elementi per la casa.

Un’altra cosa a cui dovete assolutamente far caso è la presenza di residui all’interno dei vostri capi. Stiamo parlando, ad esempio, di monete, di chiavi e altri oggetti rimasti all’interno delle tasche, che potrebbero essere finiti in lavatrice oppure addirittura perdurare fino all’arrivo in asciugatrice.

E’ importantissimo, quindi, che prestiate particolarmente attenzione a ciò che è rimasto dentro le vostre tasche o a ciò che potrebbe finire all’interno della vostra asciugatrice. Quindi vi raccomandiamo di controllare il vostro bucato dividendolo a uno a uno per poi inserirlo nell’elettrodomestico affinché si asciughi.

E voi conoscevate questi segreti per mantenere intatta la vostra asciugatrice? Fatecelo sapere e soprattutto diteci se li applicherete per mantenere in salute uno degli elettrodomestici più sottovalutati.