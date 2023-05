Asciugamani secchi e ruvidi, con la tecnica della bustina tornano di nuovo morbidi

Dai nuova vita ai tuoi asciugamani secchi e ruvidi con un segreto che ti riveliamo noi. Continua a leggere, ti servirà soltanto una bustina.

Anche gli asciugamani più costosi possono diventare secchi e ruvidi. Farli tornare morbidi si può con un trucchetto.

Perché gli asciugamani diventano secchi e ruvidi

Asciugarsi con un asciugamano non più morbido ma secco e ruvido può essere davvero fastidioso. Eppure succede. Gli asciugamani possono diventare ruvidi per diversi motivi. Uno di questi è caratterizzato dai lavaggi frequenti.

I lavaggi ripetuti possono causare l’usura delle fibre, rendendole ruvide. I detergenti aggressivi o l’uso eccessivo di detersivi possono anche contribuire a questa condizione. Infatti, alcuni ammorbidenti per il bucato o additivi per il lavaggio possono contenere ingredienti che possono favorire la secchezza delle fibre.

L’asciugatura degli asciugamani in un ambiente umido o senza una corretta esposizione all’aria può causare l’accumulo di residui e la formazione di fibre rigide, rendendoli ruvidi al tatto. Inoltre, gli asciugamani di bassa qualità realizzati con fibre sintetiche o di scarsa qualità possono diventare naturalmente ruvidi dopo alcuni utilizzi o lavaggi.

Senza dimenticare che, anche l’acqua dura, contenente un’elevata concentrazione di minerali come calcio e magnesio, può depositarsi sulle fibre degli asciugamani durante il lavaggio. Col tempo, questi minerali possono accumularsi e rendere gli asciugamani ruvidi.

Per poter far ritornare i propri asciugamani morbidi con poco sforzo, puoi adottare la tecnica della bustina. Vediamo di cosa si tratta.

La tecnica della bustina

Inutile cercare di recuperare gli asciugamani secchi e ruvidi aggiungendo ammorbidente o detersivi che promettono di donare nuova morbidezza. Meglio utilizzare un rimedio naturale ed economico. In pratica, ti stiamo suggerendo di utilizzare la tecnica della bustina che, in questo caso, è una bustina di camomilla.

La pianta che generalmente mettiamo in infusione per calmarci e agevolare il sonno, può avere un ottimo effetto anche sulle fibre che compongono gli asciugamani. Per utilizzarla al meglio vediamo come fare.

Metti in una pentola un litro d’acqua, ponila sul fuoco e falla bollire. Poi, metti 4/5 bustine di camomilla in infusione. Il numero delle bustine crescerà con il crescere dei litri di acqua utilizzati. A questo punto, fa in modo che la camomilla si raffreddi. A questo punto, la tisana dovrebbe essere trasferita in una bacinella oppure un secchio in cui immergere gli asciugamani secchi.

Questo dovranno stare ammollo per circa un quarto d’ora. Dopo, dovrai sciacquarli abbondantemente e strizzarli. La loro asciugatura dovrà avvenire all’ombra, evitando di metterli alla luce diretta solare.

Noterai come gli asciugamani avranno ritrovato la loro originaria morbidezza. Questa tecnica potrà essere messa in pratica con tutti gli asciugamani in fibre naturali e puoi ripeterla tutte le volte che i tuoi asciugamani ne hanno bisogno.