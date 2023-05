Argento annerito, con questo metodo torna a brillare: risultati molto soddisfacenti

Argento annerito, il metodo per lucidarlo è questo qua. Ecco la tecnica che ti permetterà di averlo come nuovo. Solo così i tuoi oggetti realizzati con questo metallo o i tuoi gioielli preferiti, torneranno a brillare.

Pulire l’argento non è semplice soprattutto se non si conoscono le sue proprietà. Devi sapere che ci sono alcuni ingredienti naturali che ti permettono di fare tornare come nuovo l’argento annerito. Ecco il trucco che devi apprendere necessariamente.

Come prendersi cura degli oggetti in argento

L’argento è per definizione un metallo nobile che viene utilizzato per la realizzazione di suppellettili e soprattutto gioielli. Per quanto possa essere resistente ad urti e al tempo che passa, presenta però un difetto piuttosto fastidioso: si annerisce facilmente.

A differenza di ciò che pensano in tanti, l’argento non si ossida. Allora perché diventa scuro se non addirittura nero? La ragione è essenzialmente una: essendo un metallo nobile, interagisce poco con altre sostanze ma ciò non esclude comunque una reazione.

Più precisamente, l’argento reagisce con lo zolfo che si trova naturalmente nell’aria nella sua forma di idrogeno solforato. Questa è la ragione per cui l’argento si annerisce.

Se sei alla ricerca di una soluzione per risolvere questo problema, ti diciamo subito che continuando a leggere il nostro contributo la troverai. Ecco come questo metallo torna a brillare con un semplice trucco.

Come risolvere il problema dell’argento annerito: il metodo infallibile è questo

L’argento annerito è davvero brutto a vedersi, soprattutto se in casa hai delle suppellettili realizzate con questo materiale o ancor peggio se indossi gioielli fatti con questo metallo.

La ragione per cui l’argento diventa scuro l’abbiamo spiegata poc’anzi: esso reagisce con lo zolfo presente nell’aria e finisce così col colorarsi di nero. Ovviamente c’è una soluzione per far tornare come nuovo il tuo argento. Ti basta un solo ingrediente per risolvere il problema: il bicarbonato di sodio! L’argento annerito brillerà con questo metodo.

Sì, questa polvere bianca è il rimedio magico che consentirà al tuo argento di tornare a brillare. Come lo devi utilizzare te lo spieghiamo immediatamente.

Fai bollire in un pentolino 200 ml di acqua. Aggiungi poi 2 cucchiai colmi di bicarbonato di sodio. Mescola bene con un cucchiaio di acciaio e vedrai formarsi una crema piuttosto pastosa.

Ora, pulisci i tuoi gioielli od oggetti in argento con acqua e sapone neutro e asciuga perfettamente. A questo punto cospargili con la soluzione pastosa a base di acqua e bicarbonato. Prendi un vecchio spazzolino da denti e con le setole inizia a sfregare sugli oggetti in questione per qualche minuto.

Non procedere con movimenti forti e intensi altrimenti finirai per graffiare l’argento. Asciuga bene e goditi il risultato finale: addio argento annerito! Come è possibile questo risultato? Semplice. Il bicarbonato è uno sbiancante naturale e a contatto con un metallo nobile come l’argento, reagisce pulendolo completamente.

Il bicarbonato lo puoi impiegare per realizzare diverse ricette che hanno lo stesso scopo: far ritornare brillante e pulito l’argento annerito. Per esempio, lo puoi combinare insieme all’aceto di vino bianco, altro ingrediente naturale che è perfetto per sbiancare.

Versa 10 grammi in 60 ml di aceto bianco (una tazza, per intenderci). Immergi anelli o bracciali in questa soluzione e lascia che il prodotto combinato agisca per 10 minuti, poi asciuga bene: il risultato finale ti lascerà senza parole!

Sai che anche un semplice foglio di carta stagnola può schiarire l’argento annerito? Ecco come devi utilizzarlo. Posiziona un foglio di alluminio sul fondo di un contenitore che riempirai con acqua bollente.

Aggiungi poi 20 grammi di bicarbonato di sodio che corrispondono all’incirca a 2 cucchiai, e immergi in questa soluzione i tuoi oggetti in argento. Lasciali in ammollo per 15 minuti e procedi all’asciugatura: dimenticati dell’argento annerito. L’alluminio agisce come una sorta di calamita contro lo sporco.

Anche con il limone e il sale puoi realizzare una soluzione potente per schiarire l’argento “sporco”. Versa 5 grammi di sale fino in un contenitore all’interno del quale aggiungerai il succo di due limoni.

Lascia i tuoi oggetti in argento in ammollo per 5 minuti e poi asciugali. Sale e limone insieme sono in grado di pulire perfettamente l’argento annerito. Abbiamo infine un altro infallibile trucchetto da condividere con te per pulire l’argento annerito: il dentifricio! Sì, quello che utilizzi tutti i giorni per lavare i denti.

Ti basterà spremerne una piccola quantità su un dischetto di cotone ed iniziare a pulire i tuoi oggetti in argento. Sciacqua poi il tutto con acqua calda e asciuga bene: questo rimedio è infallibile.

Hai visto quante tecniche esistono per fare tornare a brillare l’argento annerito? Semplici ingredienti naturali vengono in tuo soccorso e ti aiutano a risolvere questo fastidiosissimo ma comune problema.