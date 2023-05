In Iran è iniziato il processo alla giornalista che denunciò la morte di Amini

Il processo contro la giornalista iraniana Niloofar Hamedi che ha reso pubblico il caso di Mahsa Amini, è iniziato in Iran. Hamedi è stata la prima a riportare la notizia sulla morte di Amini, avvenuta mentre la ragazza era in custodia della polizia, dove poi è deceduta a causa delle percosse ricevute. La morte della 22enne ha causato enormi proteste in Iran durante l’autunno scorso.

Il processo contro Niloofar Hamedi, la giornalista che per prima riportò il caso di Mahsa Amini, è iniziato martedì 30 maggio in un tribunale di Teheran, la capitale dell’Iran. Amini, una giovane donna iraniana di 22 anni, morì in carcere dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo islamico. La sua morte ha provocato importanti proteste trasversali contro il regime iraniano, che rispose con una violenta repressione, arrestando migliaia di persone e causando centinaia di morti negli scontri. Inoltre, furono eseguite condanne a morte, alcune delle quali in pubblico.

Inizia in Iran il processo alla giornalista Hamedi

L’arresto della giornalista iraniana ha scatenato malcontento maggiore e ha realizzato l’effetto opposto gettando il Paese in una vera e propria rivoluzione. Il popolo iraniano chiede diritti, libertà e uguaglianza.

Il marito di Hamedi, Mohammad Hossein Ajorlou ha annunciato su Twitter l’inizio del processo contro la giornalista, che lavora per il quotidiano progressista Shargh. La giornalista è accusata di diversi reati, tra cui quello di “collusione con poteri ostili” legato alla sua copertura della morte di Mahsa Amini.

Insieme a lei, la giornalista Elaheh Mohammadi è sotto processo per il loro racconto del caso Amini.

. La giornalista Elaheh Mohammadi è sotto processo insieme a Hamedi per la stessa ragione. Entrambe le donne sono state arrestate otto mesi fa e sono in carcere da allora. Il processo si svolge a porte chiuse e le accuse che sono state loro rivolte potrebbero portare anche a una condanna a morte.

La giornalista Hamedi aveva documentato la morte di Mahsa Amini in carcere. Proprio il giorno in cui erano iniziate a circolare voci su una ragazza in coma dopo essere stata picchiata in prigione, Hamedi era riuscita a entrare nell’ospedale dove Amini era ricoverata e aveva scattato una foto dei suoi genitori fuori dal reparto dove si trovava la figlia. Hamedi ha pubblicato la foto sui social poco dopo che Amini venne dichiarata morta, diventando così la prima giornalista a documentare l’accaduto. Da quel momento in poi, la notizia iniziò a diffondersi.

Dopo la pubblicazione della foto che documentava la morte di Mahsa Amini, l’account Twitter di Niloofar Hamedi venne sospeso. Non è chiaro se la sospensione sia stata effettuata su richiesta delle autorità iraniane o per una presunta violazione delle regole del social network, poiché non sono state fornite spiegazioni in merito.

Successivamente, Hamedi è stata arrestata e piu precisamente il 22 settembre. Suo marito riferì che la giornalista era stata portata nel carcere di Evin, situato a nord di Teheran, e posta in isolamento nei giorni successivi all’arresto.

Nonostante la rivoluzione attuata dal popolo iraniano che nonostante i mesi trascorsi si riaccende più forte che mai dopo ogni ingiustizia e non ha intenzione di farsi piegare dal regime in Iran. Emerge che alcuni deputati ritengono che le norme che regolano l’utilizzo del velo non siano abbastanza severe.

Proteste degli intransigenti contro la nuova legge sul velo in Iran

Attualmente, all’interno e all’esterno del parlamento iraniano ci sono accesi dibattiti riguardo a un nuovo disegno di legge che riguarda il trattamento delle donne che si rifiutano di osservare l’hijab obbligatorio in Iran. Questo disegno di legge non sembra soddisfare completamente i conservatori religiosi, poiché vieta loro di confrontarsi direttamente con le donne che non indossano l’hijab. Il disegno di legge prevede principalmente l’imposizione di multe in contanti per costringere le donne a indossare l’hijab. Parte del regime di Teheran teme che l’applicazione rigorosa e forzata dell’hijab possa scatenare nuove proteste come quelle dello scorso settembre, quando una giovane donna di 22 anni morì a causa delle ferite riportate durante la custodia della “polizia morale”.

Il vicepresidente per gli affari legali iraniano Mohammad Dehghan ha dichiarato lunedì ai giornalisti a Teheran che il governo vuole evitare di utilizzare l’hijab come pretesto per approfondire le divisioni e le controversie nel Paese. Al contrario, il governo iraniano sta cercando di utilizzare la questione come base per promuovere la solidarietà nazionale.

Dehghan ha sottolineato l’importanza di evitare un approccio duro nei confronti delle donne che indossano l’hijab, affermando che il governo sta lavorando per trovare un equilibrio tra il rispetto dei diritti delle donne e la promozione della cultura islamica. Tali dichiarazioni sembrano contrastare con le richieste degli estremisti che chiedono un trattamento più severo per le donne che non indossano l’hijab.

Il vicepresidente per gli affari legali iraniano, Mohammad Dehghan, ha affermato che il disegno di legge attuale, che prevede principalmente l’imposizione di sanzioni pecuniarie per le donne che non indossano l’hijab, è stato preparato dalla magistratura e l’amministrazione ha cercato di non cambiarlo radicalmente. Dehghan ha sottolineato l’importanza di un approccio globale alla questione dell’hijab, in particolare dopo le recenti proteste organizzate da stranieri.

Tuttavia, ha anche chiarito che il governo concorda sul fatto che le celebrità che promuovono l’idea di “hijablessness” debbano essere perseguite legalmente. Inoltre, le forze di sicurezza si occuperanno di coloro che promuovono idee anti-hijab basate su punti di vista stranieri. In caso contrario, le forze dell’ordine consiglieranno alle donne di osservare l’hijab e, se accettano la guida, non ci saranno ulteriori conseguenze. Tuttavia, se le donne insistono a non indossare l’hijab, saranno multate

Come menzionato in precedenza, il suocero del presidente Raisi Ahmad Alamolhoda sembra essere uno dei più accaniti critici del disegno di legge sull’hijab attuale. Il legislatore Jalal Rashidi Koochi ha scherzato sulla questione suggerendo che Raisi dovrebbe consegnare il disegno di legge ad Alamolhoda per una revisione ulteriore prima di restituirlo al parlamento.

Koochi ha anche criticato il disegno di legge per la mancanza di disposizioni che incoraggino le donne a osservare l’hijab. Alamolhoda invece ha invitato i membri del parlamento iraniano a non ratificare il disegno di legge, affermando che promuoverà la mancanza di hijab. Le critiche di Alamolhoda e di altri intransigenti mostrano come la questione dell’hijab in Iran rimanga molto controversa e divisiva, con opinioni contrastanti sulla questione.

È importante notare che le richieste di punizioni più dure, tra cui frustate e privazione dei diritti sociali, per le donne che non osservano l’hijab obbligatorio sono state avanzate da alcuni religiosi, imam della preghiera del venerdì e altri estremisti in varie parti del paese, ma non sono state incluse nel disegno di legge attuale.

Tuttavia è preoccupante che questi estremisti stiano cercando di aumentare le punizioni per le donne che non indossano l’hijab e che il numero di donne che sfidano l’hijab sia in aumento nonostante il divieto ufficiale di ingresso senza hijab nei centri accademici, negli edifici amministrativi e nelle stazioni della metropolitana.

In particolare, il movimento Women, Life, Freedom in Iran ha visto un aumento della partecipazione delle donne alle proteste contro l’obbligatorietà dell’hijab. È importante che il governo iraniano affronti la questione del velo in modo equilibrato e rispettoso dei diritti umani delle donne, senza ricorrere a punizioni cruente o eccessive.