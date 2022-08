Asciugamani ruvidi, il trucchetto degli hotel per renderli morbidissimi: basta 1 cucchiaio

Gli asciugamani morbidissimi come in hotel anche a casa, con questo trucco che cambierà completamente il metodo di lavaggio usato.

In hotel i piaceri personali sono tantissimi, dalla colazione alla vista personalizzata sino agli asciugamani morbidissimi che accarezzano la pelle e la asciugano totalmente. Non si tratta solo di qualità del prodotto, ma anche del metodo di lavaggio: c’è un trucco così facile da mettere in pratica che chiunque resterebbe sbalordito.

Come scegliere asciugamani di qualità

Prima di capire qual è il trucco degli hotel per avere degli asciugamani morbidissimi è bene capire come sceglierli per la casa. Un buon prodotto è in cotone ottimo per mani e corpo, anche per i soggetti che presentano dei problemi alla pelle. Non solo, meglio se il tessuto presenta una parte spugnosa e assorbente così da avere una asciugatura rapida senza che la pelle resti umida.

Le varianti oggi a disposizione sul mercato sono tantissime come jacquard e nido d’ape che conferiscono non solo qualità ma anche estetica.

Il trucco per avere degli asciugamani morbidissimi

Purtroppo, ogni volta che un asciugamano viene lavato il calcare si deposita tra le fibre del tessuto. Questo processo rende il prodotto ruvido, rigido e neanche l’ammorbidente sembra non fare più miracoli.

Per risolvere definitivamente il problema e avere degli asciugamani morbidissimi, c’è il trucco svelato dagli hotel da mettere in pratica sin da subito:

Eliminare subito l’ammorbidente, anche se le maggiori campagne pubblicitarie hanno fatto credere essere il prodotto definitivo per risolvere i problemi. In realtà, l’ammorbidente è ricco di agenti chimici e pesticidi industriali che si depositano tra le trame dei tessuti e offrono un risultato terribile a lungo andare; Lavare gli asciugamani separatamente, perché il tessuto potrebbe assorbire tutti i batteri e la sporcizia dei capi di abbigliamento presenti in lavatrice; Lavarli a temperature medio – alte da 40° a 60°C; Subito dopo si passa al vero trucco degli Hotel, quello che lascia sul serio senza parole. Prima di tutto assorbire un pochino di bicarbonato di sodio nel cassetto della lavatrice dedicato al detersivo, ideale per contrastare lo sporco ed eliminare l’odore cattivo oltre che sbiancare il tessuto; Aggiungere dell’aceto di vino bianco nella parte dedicata all’ammorbidente, riempiendolo completamente. Al contrario di quanto si possa pensare, questo rimedio è ideale per ottenere un buonissimo profumo di pulito e tessuti morbidissimi. Non solo, l’aceto ha proprietà disinfettanti che penetrano all’interno delle fibre rendendole pulite e come nuove.

Ovviamente, se si vive in una zona dove l’acqua è ricca di calcare si consiglia di utilizzare un buon detersivo anti-calcare. Ecco che abbiamo svelato il trucco magico degli hotel per avere degli asciugamani morbidi, bianchi e puliti con un solo gesto.

I due ingredienti naturali sono sempre stati utilizzati dalle nonne e ora sono ancora a disposizione per rimettere gli asciugamani a nuovo.