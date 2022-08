L’Atalanta “scarica” Malinovskyi, possibile scambio con Under

Sembra ormai finita l’avventura di Ruslan Malinovsyi con la maglia dell’Atalanta, dopo tre stagioni molto positive in Italia il trequartista ucraino è stato scaricato dalla Dea che vorrebbe inserirlo in uno scambio con il Marsiglia per arrivare a Cengiz Under.



Nonostante 29 gol e 27 assist in tre anni ed un sinistro devastante che ha risolto tanti problemi a Gasperini in questi anni, l’avventura di Ruslan Malinovskyi con l’Atalanta sembra ormai finita con il calciatore sempre più vicino a sbarcare a Marsiglia.

La moglie del trequartista ucraino ha chiarito tramite i social che la scelta è stata presa esclusivamente dalla società spiazzando anche il diretto interessato che si stava preparando al meglio per iniziare la sua quarta stagione a Bergamo.

Malinovskyi-Atalanta, è finita!

Il sogno di Gian Piero Gasperini al momento si chiama Cengiz Under, il tecnico dell’Atalanta ha chiesto espressamente alla propria società l’esterno turco, reputato il profilo ideale per supportare Duvan Zapata e Luis Muriel.



Il turco aveva fatto molto bene nella sua prima esperienza in Italia con la maglia della Roma e sarebbe pronto a tornare per provare ad aiutare la squadra di Gasperini a riconquistarsi l’Europa dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

L’Atalanta non può più sbagliare ed ha bisogno di ripartire con il piede giusto per tornare competitiva come ci aveva abituati nelle ultime stagioni in cui era costantemente nelle prime quattro posizioni in classifica.

Inutile negare come l’assenza di Ruslan Malinovskyi rischia di pesare tantissimo sul piano tecnico per la Dea, l’ucraino grazie al suo magico sinistro ha spesso risolto tante partite bloccate riuscendo ad accendersi soprattutto nelle sfide più prestigiose.

La sensazione è che tanto della stagione dell’Atalanta dipenderà da Duvan Zapata, calciatore che è mancato terribilmente lo scorso anno e che già nella prima partita contro la Sampdoria ha dimostrato tutta la sua importanza nel sistema tattico del Gasp.

La trattativa tra Atalanta e Marsiglia è ormai ben avviata e la sensazione è che nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca con lo scambio tra Under e Malinovskyi che sono pronti a cambiare campionato per continuare le loro carriere.

A Bergamo il turco ex Roma dovrà essere bravo a giocarsi il posto da titolare con Jeremie Boga, calciatore arrivato dal Sassuolo lo scorso inverno ma che con l’Atalanta ha dimostrato solo a tratti tutto il suo potenziale tecnico.