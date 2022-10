Asciugamani che graffiano, il metodo per ammorbidirli in 2 secondi

Cosa fare con gli asciugamani che graffiano? C’è un metodo semplice e veloce che permette di ammorbidirli: torneranno come nuovi.

Quante volte accade di non riuscire ad asciugarsi viso, corpo e mani con gli asciugamani che graffiano? È sicuramente una sensazione fastidiosa, considerando anche il fatto che moltissime persone credono di non poterci far nulla e li ripongono dentro un cassetto. Questo è un grande errore, perché c’è un metodo che fa tornare questi asciugamani come nuovi, grazie ai rimedi naturali e un trucchetto da non sottovalutare. Scopriamo insieme come fare? Fuori gli asciugamani dai cassetti, da oggi non graffieranno più.

Asciugamani che graffiano, quali sono le cause?

Tra le cose più fastidiose che esistono al mondo, gli asciugamani duri che graffiano la pelle sono sicuramente tra i primi posti. Quando si immagina questo tessuto si pensa ad una nuvola morbida in grado di asciugare completamente le varie zone del corpo, accarezzandole dolcemente.

La funzione degli asciugamani è indispensabile, non solo per chi ha una pelle sensibile ma anche per tutte le altre persone che necessitano di una coccola avvolgente capace di asciugare completamente. Le qualità di questi complementi non sono tutte uguali, per questo motivo si consiglia sempre di acquistare o avvalersi di soli tessuti di altissima qualità che possano svolgere tutte le funzioni.

Le cause di un asciugamano che graffia possono essere molteplici, prima tra tutti il vizio di utilizzarli appena tolti dalla confezione. I produttori utilizzano dei prodotti per i tessuti che andrebbero eliminati al primo lavaggio: usare gli asciugamani nuovi senza un ciclo di lavaggio non è igienico e non permette al tessuto di perdere tutti i residui di prodotti industriali utilizzati.

Allo stesso tempo, alcuni asciugamani potrebbero essere stati lavati non correttamente e senza ammorbidente. Questo rende loro, con il passare del tempo, sempre più rigidi tanto da graffiare la pelle.

Metodo per ammorbidire gli asciugamani che graffiano

Il metodo per rendere gli asciugamani che graffiano di nuovo morbidi, come una nuvola, ricade su un ingrediente naturale usato già dalle nonne. L’aceto di vino bianco sempre presente in dispensa, corre in aiuto per svolgere l’azione emolliente durante il lavaggio.

Le sue proprietà penetrano nelle fibre e le separano rendendo i tessuti morbidissimi e soffici. Non solo, l’azione diretta aiuta ad eliminare tutti i cattivi odori e ridare un colore candido naturale all’asciugamano.

Come fare? Prendete 4 cucchiai di aceto di vino bianco da versare dentro la vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice. Subito dopo avviare il ciclo di lavaggio e lasciare che l’aceto lavori in autonomia per tutto il tempo.

Un piccolo consiglio? All’aceto di vino bianco potete aggiunger anche due/tre gocce di olio essenziale (fragranza a piacere) per donare un buonissimo profumo al tessuto appena lavato.

Per tutti coloro che preferiscono il lavaggio a mano, le quantità di aceto sono le stesse: mettete in ammollo gli asciugamani e lasciateli in posa per qualche minuto (anche 60 minuti) e i tessuti saranno morbidissimi.