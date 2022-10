Bonus per le famiglie, 1000€ in arrivo ma non per tutti: domanda entro il 15/12

Ci sono 1000 euro per il bonus famiglie ma non per tutti quanti. Ecco a chi sono concessi e come inviare la domanda entro il 15/12.

Le famiglie italiane chiedono aiuto e ci sono dei bonus che potrebbero sicuramente risolvere in parte alcuni problemi. Si parte dal presupposto che dalla pandemia sino allo scontro tra Ucraina e Russia, i cittadini italiani si sono ritrovati all’interno di un labirinto senza uscita. Partendo dall’ex Governo Draghi e arrivando al nuovo della Meloni, non mancano sul tavolo proposte e bonus già all’attivo come questo per le famiglie che ammonta a 1.000 euro. Non è per tutti quanti e la domanda dovrà essere fatta entro e non oltre il 15 dicembre: facciamo chiarezza su requisiti, categorie e richiesta?

Famiglie con reddito basso: l’aiuto dal Governo

Come abbiamo anticipato, ci sono moltissime famiglie con reddito basso e bambini da mantenere. È un momento di forte crisi e nessuno può permettersi di fare un passo in avanti, onde rischiare di perdere tutto quanto.

Queste famiglie che vivono l’emergenza economica non riescono a pagare le bollette e fare la spesa, con l’inflazione che aumenta sempre di più. Secondo gli esperti sarà inarrestabile anche nel 2023, per questo le famiglie con figli a carico necessitano di un aiuto da parte del Governo con importo coerente alla situazione in essere.

Per dare giusto due numeri come esempio, il prezzo dell’energia ha subito un aumento del 60% e sono 5 milioni le persone che non possono pagare le bollette. Il numero potrebbe presto salire a 8 milioni, aggiungendo spesa – carburante – mutuo e affitto della casa.

Il bonus 1.000 entra a gamba tesa ed è previsto per ogni figlio, così che le famiglie si possano sentire supportate al 100%. Non è tutto, secondo gli obiettivi del nuovo Governo, l’assegno unico nel 2023 avrà un buon aumento così da poter assistere ancora di più gli italiani.

Bonus 1.000 euro: requisiti e caratteristiche

Il prossimo anno – 2023 – l’assegno unico universale verrà aumentato del 50%. Mario Draghi aveva già iniziato a fare dei piccoli aumenti, considerando un 8% sull’importo per combattere l’inflazione. Purtroppo non è servito ed è necessario alzare l’importo ulteriormente: nel 2023 ci sarà il 50% in più che andrà ad associarsi al bonus 1.000 euro.

Il bonus famiglie di mille euro dovrà essere richiesto entro e non oltre il 15 dicembre 2022 dalle famiglie che hanno avuto un figlio, preso in affidamento oppure adottato.

Questo aiuto verrà erogato a coloro che hanno avuto/adottato un bambino dal 1° novembre 2019 sino al 31 dicembre 2021 con ISEE non superiore ai 50.000 euro. Il bonus in questione non verrà erogato direttamente dallo Stato ma dalla Cassa Forense.

Tutti gli iscritti potranno presentare la domanda, se il periodo di nascita/adozione/affidamento del bambino combacia con quanto sopra citato e l’ISEE non supera la somma di 50.000 euro. Ovviamente, si dovrà anche essere in regola con i contributi prima di fare la domanda.