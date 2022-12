Arriveranno 250 euro in più in busta paga per questa determinata platea e categoria di lavoratori. Ecco chi sono i fortunati.

Finalmente ci sono notizie gioiose per i lavoratori dipendenti di un determinato settore a seguito dell’intesa che è stata raggiunta tra Sindacati confederali e Federfarma. La finalità dell’aumento in busta paga di questa determinata categoria di lavoratori è quella di sostenere economicamente i dipendenti che non riescono a fare fronte al caro bollette energetiche.

Non tutti i lavoratori del settore potranno beneficiare dell’aumento pari a 250 euro in busta paga: l’accordo è stato raggiunto in Emilia-Romagna. Pertanto, una ristretta platea di lavoratori potrà fare affidamento su una busta paga più sostanziosa. Chi sono i fortunati che potranno vedersi accreditati 250 euro in più in busta paga per fronteggiare il salasso delle bollette energetiche? Scopriamolo.

Salasso bollette energetiche: gli aiuti economici per i lavoratori

Da mesi e mesi le famiglie e le imprese italiane stanno facendo i conti con il caro bollette luce e gas. Il Governo, le Regioni ed i Comuni, oltre ad alcune aziende private, sono scesi in campo per aiutare i lavoratori del settore privato e del pubblico impiego a fare fronte agli aumenti della materia energetica. Il precedente Esecutivo guidato da Draghi aveva erogato il bonus una tantum pari a 200 euro a luglio e, successivamente, il bonus una tantum 150 euro a novembre/dicembre. Oltre a questi due aiuti erogati a livello statali, è stato rafforzato dall’attuale Governo Meloni il bonus sociale, che a partire dall’anno 2023 sarà esteso a tutti i nuclei familiari con un ISEE pari a 15.000 euro.

A queste misure economiche erogate a livello centrale si aggiungono altri bonus erogati dai Comuni alle famiglie locali. I requisiti e le condizioni per beneficiare dell’erogazione dei bonus energetici differiscono da Comune a Comune. Per questo, è bene leggere attentamente i dettagli riportati nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di residenza.

Aumento Busta paga 250 euro per questi lavoratori: ecco chi sono i fortunati

Oltre ai bonus statali e a quelli erogati dagli Enti locali, i lavoratori del settore farmaceutico potranno beneficiare dell’aumento pari a 250 euro in busta paga. Questo incremento non spetta a tutti i lavoratori del settore farmaceutico, ma solo ad una ristretta platea. Chi sono i fortunati? Sono i lavoratori dipendenti delle farmacie convenzionate di Piacenza che potranno vedersi accreditati 250 euro in più sulla busta paga. Si tratta di un extra una tantum che viene accreditato in busta paga e consente a questa categoria di lavoratori di fare fronte al caro prezzi materie energetiche.

La decisione è stata presa a seguito della sottoscrizione di un’intesa siglata tra i Sindacati. Il personale delle farmacie private emiliane potrà vedersi riconosciuto un importo pari a 250 euro in busta paga. Sono i datori di lavoro che accrediteranno l’importo direttamente in busta paga, tenendo conto delle ore di servizio prestate. Ovviamente, i lavoratori part time riceveranno un bonus di importo proporzionale al numero di ore contrattuali. La finalità è proprio quella di sostenere economicamente questa determinata platea di lavoratori, i cui bilanci familiari sono gravati dall’aumento del costo della materia energetica.