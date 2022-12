Il fratello di Balotelli, Enoch Barwuah, è stato denunciato per rissa fuori da una discoteca a Brescia. Avrebbe preso a pugni un ragazzo.

Lo abbiamo conosciuto anni fa per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e ora, Enoch è nei guai per aver pestato insieme a un rapper che era con lui, un 26enne. Anche questa seconda persona è stata denunciata.

Denuncia per Enoch Barwuah

Enoch, fratello di Mario Balotelli, è stato denunciato per aver preso parte a una rissa fuori da una discoteca bresciana, anzi sembra che sia stato proprio lui ad iniziarla. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un ragazzo di 26 anni sarebbe stato picchiato da Enoch all’esterno del locale.

In seguito all’episodio è scattata subito la denuncia da parte della presunta vittima, che ha subito una frattura plurilineare scomposta dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare.

Il referto medico del pronto soccorso è risultato essere talmente grave che il personale sanitario ha fatto partire la segnalazione ai Carabinieri, che ora stanno indagando su Enoch e nei confronti di un’altra persona che era insieme a lui ed è stata anch’essa denunciata.

Si tratta di un rapper conosciuto con il nome d’arte di Prince The Goat e fa parte del gruppo Slings Gangs. Ancora, c’è anche un terzo individuo insieme ai due, ovvero il bodyguard personale di Enoch durante la serata.

I fatti sono venuti alla luce oggi ma la serata movimentata che ha visto coinvolto in prima persona il calciatore dell’Ospitaletto, principale squadra dell’omonimo comune bresciano, è quella fra il 22 e il 23 dicembre.

Anche in passato Enoch ha fatto parlare di sé per guai analoghi con la legge, infatti dieci anni fa sempre in occasione di feste natalizie è stato arrestato e condannato a 4 mesi dopo un periodo di domiciliari, per aver aggredito dei Carabinieri fuori da un locale di Brescia, precisamente a Bagnolo Mella.

Dopo questo ennesimo fatto che macchia la sua fedina penale, il calciatore verrà ascoltato per poter fornire la sua versione.

L’aggressione

A raccontare i dettagli è stata la stessa vittima, ovvero il ragazzo che poi ha sporto denuncia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il giovane è stato ascoltato dalle forze dell’ordine e ha spiegato loro che Enoch si è arrabbiato per un saluto.

“l’ho salutato perché conoscevo un suo ex compagno di calcio e ha reagito in modo aggressivo invitandomi a seguirlo fuori dal locale”.

Lì è partita la rissa e il 26enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver incassato, secondo la sua versione, diversi calci dal fratello di Balotelli. La denuncia inoltre parla di diverse minacce, come quella relativa al rapper, che mentre incitava la rissa, avrebbe detto al ragazzo mentre era a terra sanguinante: “Non sai contro chi ti sei messo, Brescia è nostra”.