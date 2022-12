Orietta Berti, quanto guadagna in 1 puntata del GF Vip? La cifra è sorprendente

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip, vediamo come opinioniste, Sonia Bruganelli e la grande Orietta Berti. Ma sapete quanto guadagna l’usignolo di Cavriago per commentare una sola puntata del reality di Alfonso Signorini? La cifra è da capogiro.

Il Grande Fratello Vip, riesce sempre ad ottenere milioni di ascolti. E’ il reality più amato e noto della televisione italiana. Anche in questa settima edizione, alla conduzione c’è Alfonso Signorini. Invece, per quanto riguarda le opinioniste, vediamo Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Moltissime persone, si sono chieste quanto guadagni la storica cantante per commentare una sola puntata del Grande Fratello Vip. La cifra è veramente alta, rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

Il patrimonio di Orietta Berti

Orietta Berti, ha alle spalle una carriera impeccabile, costellata da grandi successi e soddisfazioni. Ricordiamo la sua storica canzone, Fin che la barca va. Grazie alla sua incantevole voce si è fatta conoscere non solo in Italia, ma anche all’estero.

La popolarità e anche la vendita di milioni di dischi l’hanno resa ricca e famosa. Oggi è milionaria e ogni volta che appare in televisione, viene pagata con cifre da capogiro. Ad esempio, per aver partecipato come giudice nel programma The Voice, ha percepito circa 10.000 euro a puntata.

Oppure, per il Festival di Sanremo nel 2021, ha portato a casa ben 50.000 euro. Secondo una stima, il suo patrimonio ammonterebbe a circa 100 milioni di euro. Ovviamente, questi numeri non sono stati confermati e nemmeno smentiti dalla diretta interessata.

Orietta Berti, quanto guadagna al GF Vip? La cifra che non ti aspetti

L’Usignolo di Cavriago ha un patrimonio da capogiro. Ma lo sapete quanto percepisce per commentare una sola puntata al Grande Fratello Vip? Sicuramente, un personaggio come Orietta Berti attira l’attenzione del pubblico e fa aumentare lo share del programma, proprio per questo non hanno badato a spese per il suo cachet.

Precisamente, secondo il noto portale di gossip, Dagosipia, la storica cantante percepirebbe circa 10 mila euro per ogni puntata. Insomma, una cifra da urlo. Il reality di Alfonso Signorini, terminerà per marzo 2023, quindi, immaginate quanti soldi ancora dovrà prendere Orietta Berti.

Sempre secondo una stima, in tutta la settima edizione, guadagnerà ben 500 mila euro, dato che sono all’incirca 50 puntate, sono veramente tanti soldi. Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, Orietta Berti aveva accennato che avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip e che il suo cachet sarebbe stato molto alto, ma in pochi si sarebbero immaginati mezzo milione di euro.

Addirittura, sarebbe nata una polemica per quanto riguarda il cachet di Orietta. Sono in molti a sostenere che durante la puntata non esprima spesso il suo parere, a volte sembra che non sia presente e attiva. Ma bisogna ammettere, che malgrado i suoi interventi non siano molti, le sue parole non sono mai fuori posto.