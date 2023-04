Stipendio, ricco aumento in busta paga per queste 11 categorie: chi festeggia

Undici professionisti potrebbero vedere un aumento dello stipendio nel breve periodo. Vediamo di chi si tratta e perché.

Negli ultimi tempi, l’aumento dello stipendio è avvenuto in virtù degli aumenti perequativi. Stavolta, però, lo scenario potrebbe essere diverso.

Stipendio in aumento: perché?

Sarebbero 11 i professionisti coinvolti in un aumento dello stipendio che avverrà in automatico sulla propria busta paga. Ciò potrebbe costituire una novella molto lieta per le categorie coinvolte, dato che il 2022 si è chiuso all’insegna degli aumenti. L’aumento dello stipendio potrebbe aiutare tali lavoratori a far fronte al pagamento delle bollette di luce e gas, salite alle stelle, oppure a provvedere alla spesa.

L’aumento del costo della vita, sul finire del 2022 e in questi primi mesi del 2023, sono stati dovuti oltre che all’aumento dell’inflazione, anche al conflitto in Ucraina che ha visto salire il prezzo di alcune materie prime, oltre che di gas ed energia.

Di seguito, approfondiremo nel dettaglio chi sono i professionisti che vedranno un aumento dello stipendio già sul finire di questo mese.

Gli 11 professionisti coinvolti

I lavoratori interessati dall’aumento di stipendio sono quelli che appartengono ai settori di produzione e servizi. Gli aumenti dovranno essere distinti tra i fissi e i temporanei.

I primi professionisti coinvolti dall’aumento sono coloro che lavorano nel comparto Commercio, Servizi e Grande distribuzione. Si tratta delle persone impiegate nel settore terziario. Costoro potrebbero ricevere un aumento di stipendio automatico in busta paga pari a 150 extra. In particolare, i parrucchieri potranno vedersi arrivare 46 euro in più in busta paga per fine mese.

Si aggiungono alla lista i lavoratori del settore dei calzaturieri industria. Per loro l’aumento sarà di 300 euro lordi che, però, gli verranno accreditati entro il 31 dicembre. Un aumento dovuto alle loro competenze. Un aumento simile potrebbe coinvolgere chi lavora nel settore noleggio aziendale di Bus. Questi ultimi potrebbero ricevere gratis i ticket per il pranzo e la cena ognuno dei quali con un valore di 6,50 euro.

Ultimi ma non ultimi i netturbini che potrebbero vedere un aumento in busta paga di 150 euro. Un aumento, stavolta, che va riproporzionato in base all’anno precedente.

Anche i medici, in virtù di quanto deciso dal Governo, in particolare quelli che lavorano in Pronto Soccorso, potrebbero vedere un aumento di stipendio nei prossimi mesi pari a 100 euro per gli straordinari effettuati. Gli stessi straordinari che oggi vengono pagati 60 euro.

Un altro aumento ha interessato anche il comparto scuola poiché il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 300 milioni per gli aumenti a docenti e personale amministrativo. Costoro hanno visto aumentare lo stipendio di 124 euro in media. Una somma che, però, non è valsa a far allineare gli stipendi italiani dei docenti con quelli degli altri paesi europei più sviluppati.