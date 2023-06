Arriva la condivisione dello schermo su WhatsApp Beta per Windows

Introdotta la condivisione dello schermo in WhatsApp Beta per Windows: ecco in cosa consiste tale funzione per la versione desktop.

WhatsApp sta aggiungendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Gli sviluppatori stanno attualmente testando diverse versioni beta delle app per introdurre nuove opzioni prima di rilasciarle ufficialmente agli utenti.

Un esempio di una di queste nuove funzionalità è la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate, che è stata introdotta nella versione beta 2.23.11.19 per Android e nella versione 2.2322.1.0 beta per Windows, che è già disponibile sul Microsoft Store.

Ciò consentirà agli utenti di condividere rapidamente e facilmente ciò che vedono sul proprio display durante una telefonata di gruppo o una videochiamata individuale, rendendo le conversazioni ancora più interattive e coinvolgenti.

WhatsApp Beta per Windows lancia la condivisione dello schermo

WhatsApp Beta per Windows presenta l’opzione per condividere lo schermo durante una videochiamata.

In particolare, la funzionalità di condivisione dello schermo del PC sarà disponibile attraverso l’opzione situata nella parte inferiore dell’interfaccia.

Una volta selezionata tale opzione, l’utente sarà invitato a scegliere se avviare la condivisione dello schermo intero o solo una parte specifica, con gli altri partecipanti alla videochiamata. Sarà possibile condividere il contenuto sia con coloro che utilizzano un PC, sia con chi si collega tramite smartphone.

Naturalmente, la funzionalità di condivisione dello schermo può essere interrotta in qualsiasi momento tramite il pulsante apposito. Dato il tipo di funzione, è evidente che gli utenti dovranno prestare particolare attenzione a ciò che viene visualizzato sul proprio schermo del PC.

Modifica dei messaggi inviati e modifica menu su iOS

Un’altra importante novità per gli utenti di Windows riguarda la possibilità di modificare i messaggi inviati, una funzione già disponibile su iOS e Android da alcune settimane.

Con l’ultimo aggiornamento, tale funzionalità è disponibile ad alcuni beta tester dell’app per Windows, in attesa di essere lanciata anche nella versione stabile.

Da ricordare che questa opzione consente di modificare un messaggio entro i 15 minuti successivi all’invio, ma non sarà possibile apportare modifiche ai messaggi inviati da un dispositivo differente.

Segnaliamo, inoltre, l’arrivo della versione beta 23.12.0.71 di WhatsApp per la piattaforma iOS, che introduce una riprogettazione del menu degli allegati nelle chat.

Già a partire dalla versione beta 23.5.0.70 di marzo, WhatsApp si è concentrata su un nuovo design per il menu degli allegati.

Attualmente, questo menu è presentato sotto forma di elenco verticale. Nelle versioni beta, invece, tutte le funzioni possono essere selezionate tramite icone poste su una griglia 4×2.