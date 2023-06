Attacco sospetto a Nottingham, tre morti e diversi feriti

By

L’intero centro della città di Nottingham è bloccato a causa di un attacco. Una persona ha accoltellato ed ucciso tre persone. Poi, non contento, ha cercato anche di investire i passanti con un furgone.

Una situazione che solo ora, è tornata sotto controllo. Ma cerchiamo di capire, nel dettaglio, cosa è successo esattamente.

Nottingham, attacchi multipli in città

Una città sotto assedio per cercare di fermare un giovane di 31 anni che si è reso responsabile di un attentato nel quale sono morte tre persone e ne sono rimaste ferite di diverse. Il tutto è successo a Nottingham, nel Regno Unito.

Stando a quanto riferiscono i media britannici, un 31enne ha ucciso tre persone a coltellate in un attacco e, nello stesso, sono rimaste ferite anche altre persone. Al momento, il centro della città è stato interamente bloccato dalla polizia la quale, per ora, non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo circa quanto è avvenuto.

Dopo l’attacco, è stato fermato un 31enne e, stando anche alle prime testimonianze che le forze dell’ordine britanniche stanno raccogliendo, l’attacco si sarebbe svolto in due fasi. Una prima parte con il ritrovamento dei cadaveri di due persone, forse finite a coltellate, e nello stesso tempo, l’investimento di alcuni passanti da parte di un uomo alla guida di un furgone.

Il capo della polizia di Nottingham ha dichiarato: “Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone. Riteniamo che questi tre incidenti siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo”.

Anche se è ancora tutto da chiarire, a partire dalla dinamica della tragedia e, soprattutto, dal perché sia stato compiuto un gesto simile, ciò che sembra diventare certo a mano a mano, è che sia stato tutto opera di una sola persona, ovvero del 31enne che è stato poi arrestato.

Tre persone sono state uccise

Misure di sicurezza straordinarie sono state adottate, sin dai momenti successivi all’accaduto, nella città britannica. Attualmente, l’intero centro della città è blindato e non viene escluso che, dietro questo attacco multiplo, che ha visto la morte di tre persone ed il ferimento di altre, ci possa essere una matrice terroristica.

“Le indagini sono all’inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti” – ha concluso, nella sua dichiarazione ai media, il capo della polizia della città inglese.

Come dicevamo, al momento il bilancio di questi attacchi multipli è di tre persone uccise e diverse che sono rimaste ferite, perché investite da un furgone. Una situazione che ha, immediatamente allarmato le forze di polizia inglesi che hanno blindato il centro città e, al momento, arrestato anche un uomo, un 31enne.