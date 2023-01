Diego: il primo nato in Italia nel 2023

By

È torinese il primo bambino nato in Italia nel 2023, si chiama Diego ed è venuto al mondo a mezzanotte precisa.

L’annuncio è stato dato con gioia dall’ospedale civico di Chivasso, in provincia di Torino, dove è nato. A contendergli il primato sono stati 4 bambini nati a Roma presso la clinica Santa Famiglia e Catania all’ospedale Garibaldi di Nesima.

Diego: il primo nato del 2023

Il primo nato in Italia si chiama Diego ed è venuto al mondo a mezzanotte precisa all’ospedale civico di Chivasso, in provincia di Torino.

Una bellissima gioia per la mamma Anna Maria e il papà Roberto, una coppia di Strambino. Come ha confermato allegramente la donna, il piccolo ha scelto subito di essere il protagonista di questo nuovo anno.

Pesa 3.110 chili ed è lungo 50 centimetri, gode di ottima salute e il personale ospedaliero è entusiasta del primato e del buone sito del parto naturale.

Sempre nello stesso ospedale, l’ultima nata del 2022 è stata la piccola Vittoria Anna, venuta al mondo alle 22,41.

Per quanto riguarda le femminucce, in Italia la prima bambina nata ha il nome di Ilary Elettra ed è venuta al mondo all’ospedale Garibaldi di Nesima, nel Catanese, un secondo dopo la mezzanotte.

La bambina è in ottima salute e pesa 2750 grammi. È stata accolta con grande gioia non solo dalla famiglia che di certo non dimenticherà questo insolito Capodanno, ma anche dal personale della struttura sanitaria che ha voluto annunciare il record di questo anno con una foto pubblicata su Facebook.

Sotto, alcune righe:

“Ecco ilary elettra, nata nel nostro reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal professor Giuseppe ettore, appena dopo la mezzanotte”.

A mettere al mondo la bambina con parto naturale è stata Daniela, seguita in ogni frangente dal marito Calogero. A loro sono arrivati tantissimi auguri del web e in primis dal personale ospedaliero, compreso il direttore generale Fabrizio De Nicola.

Le altre nascite da record

La piccola Ilary Elettra è la prima venuta al mondo in Italia e mentre questo era solo ipotizzato dagli infermieri della struttura catanese, poco dopo la notizia è stata confermata.

Tuttavia ci sono stati altri bambini a contendersi ignari questo primato che ogni anno porta un sorriso ed è quasi prassi, accanto alle notizie tragiche relative ai botti di Capodanno che dominano la cronaca ogni primo gennaio.

A nascere il primo dell’anno sono stati: Chiara, Filippo e Giulia, venuti al mondo nella clinica Santa Famiglia di Roma. Si tratta dell’unica struttura mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia.

Le femminucce sono nate pochi secondi dopo Ilary Elettra, seguite dal maschietto. Tutti stanno bene, comprese le mamme che con i papà festeggiano un inizio anno davvero speciale.

La clinica ha voluto partecipare alla loro gioia annunciando le nascite su Facebook, dove la direttrice, Donatella Possemato, ha auspicato un trend in ascesa per le nascite, ringraziando le coppie che hanno scelto la struttura per mettere al mondo i loro bambini.

Si segnala anche la nascita di altri 4 bambini nati fra la notte di Capodanno e le prime luci dell’alba, in diverse zone del Friuli Venezia Giulia: Luna, Elisa, Violetta e Giona. Ancora, poco prima delle 4 è nata Selini a Pisa.

Doppi auguri alle famiglie per i nuovi arrivati e l’anno appena iniziato.