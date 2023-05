La tensione in Kosovo continua a essere alta a seguito degli scontri avvenuti tra manifestanti serbi, la polizia kosovara e la missione di stabilizzazione della NATO, la Kfor. Le proteste sono state scatenate dall’insediamento dei sindaci di etnia albanese eletti nel voto locale di aprile, che i serbi del nord del paese non riconoscono come legittimi. La situazione è stata aggravata dalle frange estreme della popolazione serba e simpatizzanti della Russia di Putin, che hanno vergato “Z” a spray su muri e veicoli, simbolo dell’invasione dell’Ucraina, secondo i media locali. Vucic rimanda i viaggi per testare in Serbia.

Il bilancio degli scontri è di una cinquantina di feriti tra i manifestanti serbi e 30 nelle file della Kfor, undici militari italiani e 19 ungheresi, non in pericolo di vita. L’Alleanza atlantica ha disposto il dispiegamento delle Forze di Riserva Operativa (Orf) per i Balcani occidentali per rafforzare il contingente in Kosovo e assicurare che la Kfor abbia le capacità necessarie per mantenere la sicurezza ottimale in conformità con il mandato delle Nazioni Unite. È stato inoltre ordinato un ulteriore battaglione multinazionale di forze di riserva per essere pronto a rinforzare la Kfor se necessario.

Cosa è successo dopo gli scontri in Kosovo

Secondo i media locali, sono stati arrestati cinque dimostranti serbi con l’accusa di violenze contro i militari della KFOR. Inoltre, i nuovi sindaci di Zvecan e Zubin Potok sembrano non intendere raggiungere oggi i loro uffici nelle rispettive sedi municipali, ma dovrebbero svolgere la loro attività in sedi distaccate situate in centri vicini. Il sindaco di Leposavic sembra essere rimasto bloccato ieri nella sede del Municipio, dove avrebbe trascorso la notte. La KFOR avrebbe messo in sicurezza la sede comunale di Zvecan.

Mosca ha accusato la NATO di avere agito in modo “non professionale” provocando “una violenza non necessaria” e una “escalation” della situazione, mentre la dirigenza di Pristina ha affermato che molti gruppi criminali sostenuti da Vucic, mirano chiaramente alla destabilizzazione del Kosovo e dell’intera regione.

Il presidente serbo Vucic ha chiesto a Usa, Francia, Germania, Gran Bretagna Italia, i principali paesi membri dell’Unione europea, di convocare una riunione urgente per discutere della situazione nel Kosovo e trovare una soluzione pacifica alla crisi. Ha anche chiesto alle autorità kosovare di evitare qualsiasi provocazione e di rispettare i diritti della minoranza serba nel paese.

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la situazione nel Kosovo e ha chiesto alle parti coinvolte di evitare la violenza e di trovare una soluzione pacifica al conflitto. L’Unione europea ha sottolineato l’importanza di rispettare il processo democratico e di garantire la sicurezza delle persone e delle istituzioni.

La situazione nel Kosovo è delicata e richiede una gestione attenta e responsabile da parte di tutte le parti coinvolte. È importante che la comunità internazionale lavori insieme per trovare una soluzione pacifica e duratura alla crisi e garantire la stabilità nella regione dei Balcani occidentali.

Le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo significativo nel conflitto del Kosovo. Nel 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la Risoluzione 1244, che ha autorizzato l’istituzione di una presenza internazionale civile e di sicurezza in Kosovo, nota come Missione di Amministrazione Interinale delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK). La missione è stata incaricata di ripristinare la pace e la sicurezza nella regione, promuovere l’istituzione di istituzioni democratiche e facilitare il ritorno dei rifugiati e delle persone sfollate.

UNMIK era anche responsabile della supervisione dell’istituzione delle Istituzioni provvisorie di autogoverno (PISG), che dovevano fornire l’autogoverno del Kosovo sotto l’autorità generale di UNMIK. La PISG includeva un’assemblea e un governo eletti democraticamente, nonché un presidente.

Inoltre, l’ONU ha svolto un ruolo nella facilitazione dei negoziati tra Serbia e Kosovo mirati a risolvere le loro dispute di lunga data, tra cui questioni legate allo status del Kosovo e ai diritti della minoranza serba nella regione.

Le Nazione Unite ha svolto un ruolo importante nella promozione della pace, della stabilità e della riconciliazione in Kosovo, anche se la situazione nella regione rimane complessa e controversa.

La razione di Vucic e l’opinione di Cina e Russia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato oggi di aver cancellato la sua visita di due giorni a Bratislava per stare con la sua gente e di aver deciso invece di visitare i soldati schierati nei luoghi più importanti, definiti come “i nostri eroi“.

In un video postato sul suo account Instagram “budućnostsrbijeav” Vucic ha affermato che per lui è più importante stare con la sua gente e che intende mostrare il suo sostegno ai soldati serbi impegnati in questi momenti di tensione nel Kosovo.

Vucic ha espresso la sua convinzione che alla fine “la verità, la giustizia e la Serbia vinceranno” riguardo alla situazione nel Kosovo.

In un incontro con gli ambasciatori dei paesi del Quinta, della Russia e della Cina, Vucic ha sottolineato che la giornata di ieri è stata estremamente difficile per l’intero popolo serbo e ha espresso la sua determinazione di lottare per la libertà e la sopravvivenza del suo popolo e per la sicurezza nel nord del Kosovo e Metohija.

Inoltre, Vucic ha sottolineato che c’è una condizione “così piccola” che non può credere che i paesi del Quinta e i paesi occidentali più potenti non possano soddisfare, ovvero il ritiro delle forze speciali di polizia di Pristina dal nord del Kosovo e la rimozione dei finti sindaci che in realtà non rappresentano nessuno. Ha anche ribadito che la Serbia continuerà a sostenere la pace e a preservarla nei rapporti con la KFOR e con tutti gli altri.

Secondo fonti ufficiose citate dalla RTS, gli Stati Uniti hanno vietato incontri e visite di funzionari di Pristina in America. L’ambasciatore americano a Pristina Geoffrey Hovenier ha dichiarato che gli Usa hanno due richieste da parte del governo del Kosovo: non insistere affinché i sindaci lavorino negli edifici municipali e che i poliziotti si ritirino da tre edifici municipali nel nord del Kosovo.

Hovenier ha inoltre affermato che gli Stati Uniti non sono entusiasti di rispondere agli interessi del Kosovo, come l’impegno per il riconoscimento di paesi che non l’hanno fatto o il lavoro attivo per migliorare il Kosovo sul piano euro-atlantico. È stato anche riferito che il Kosovo è stato escluso dalle esercitazioni militari congiunte. Hovenier ha dichiarato che il governo di Pristina ha ignorato gli appelli americani a ridurre la situazione nei comuni del nord del Kosovo.

Hovenier ha anche affermato che Washington ha inviato un messaggio forte al governo di Kurti subito dopo l’inizio dell’azione nel nord, avvertendo che una tale mossa avrebbe un effetto negativo sulla reputazione di Pristina e rallenterà il dialogo con Belgrado. Ha inoltre affermato che gli USA considerano una provocazione l’intrusione violenta e la presenza della polizia kosovara negli edifici municipali nel nord del Kosovo e che il governo di Kurti è stato chiesto di ritirare le forze speciali dal nord del Kosovo e di non insistere perché i sindaci svolgano il loro lavoro dagli edifici municipali.

Ha dichiarato che gli USA sperano che il primo ministro Kurti ascolti i loro consigli e prenda provvedimenti per ridurre le tensioni nel nord del Kosovo. Ha inoltre affermato che Washington sta analizzando i loro prossimi passi riguardo alla situazione nel Kosovo. Inoltre, è stato riferito che la KFOR americana è arrivata a Leposavic come rinforzi.