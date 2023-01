Piatto troppo salato, con una goccia di questo risolvi tutto: così fanno gli chef

In cucina può capitare di preparare un piatto troppo salato. Per fortuna, esiste un trucco svelato dagli chef. Vediamo qual è.

Il trucco per rimediare ad un piatto troppo salato è estremamente facile da replicare. Ti stupirà.

Piatto troppo salato: può capitare

Anche i cuochi più navigati possono incasinare un piatto per via di un eccesso di sale. Si tratta sicuramente di un inconveniente che potrebbe rendere il pasto dei propri ospiti davvero poco piacevole. Per fortuna, a tutto si può porre rimedio e sono gli stessi chef a svelarci il trucco. Anche perché lo spreco di cibo, soprattutto in questo periodo, non può essere affatto tollerato.

Il segreto sta nel riequilibrare il gusto del piatto rendendo, di fatto, la pietanza cucinata mangiabile. Del resto, c’è chi ama i piatti molto ben conditi, altri, invece, che li prediligono più sciapi. In ogni caso, il segreto sta sicuramente nel mezzo. Abusare con il sale, soprattutto per chi soffre di ipertensione, non è mai una buona idea. Eppure, nei piatti, la giusta quantità di sale è fondamentale per esaltarne i sapori. Per altri piatti, invece, è impossibile concepirli senza sale, un esempio? Le patatine fritte!

Il trucco per rimediare

Ogni piatto ha il suo trucco per rimediare ad un eccesso di sale. Per le zuppe, si può ovviare e riequilibrare i sapori, aggiungendo dell’acqua e lasciandola sbollentare per diversi minuti, non esagerando con il fuoco. La quantità di acqua deve essere giusta. Mettendone troppa, infatti, si potrebbe alterare il gusto stesso della zuppa.

Se il piatto troppo salato è una casseruola, i latticini possono bilanciarne il gusto troppo salato. Lo stesso vale per il prezzemolo, gli spinaci ma anche il coriandolo e le verdure verdi. Per gli sformati, ma anche per le zuppe, le patate e le carote sono in grado di assorbire il sale in eccesso, riequilibrando i sapori. I pezzi di patate e carote potranno essere tolti una volta cotto il piatto.

Basta, però, un pizzico di zucchero per bilanciare l’eccesso di sale. Questo rimedio vale per le salse ma anche per le minestre.

Un piatto troppo salato può essere bilanciato anche con l’aiuto di un po’ di succo di limone oppure un cucchiaino di miele.

Se il piatto troppo sapido è il riso, basterà scolarlo e sostituire l’acqua di cottura con una meno salata. Il sale eccessivo, dunque, verrà diluito. Ciò vale anche con la pasta e con i cibi bolliti.

Nel caso di una preparazione davvero eccessivamente sapida, di quelle che potrebbero lasciare un brutto gusto in bocca, il trucco sta nel cucinare una seconda preparazione senza sale, da aggiungere al primo piatto. Ciò vale se si prepara la pastella per le frittelle, oppure la maionese e altro.