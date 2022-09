Aprilia, assenteisti record nella multiservizi: lavoravano solo 2 mesi all’anno

La multiservizi di Aprilia è l’azienda che è stata caratterizzata da numeri record di assenteismo. Alcuni dipendenti lavoravano per meno di due mesi all’anno.

Alcuni dipendenti prendevano giorni di malattia per andare a pescare, altri invece non si recavano proprio in ufficio, pur risultando in realtà presenti.

I liquidatori dell’azienda hanno infatti scoperto quest’enorme numero d’inadempienze, tramite un’operazione volta a liberare l’azienda dalle irregolarità e dai debiti. Il risultato è stato il licenziamento di ben 3 dipendenti.

Il caso della multiservizi di Aprilia

I liquidatori della multiservizi di Aprilia hanno dunque scovato un gran numero di irregolarità da record all’interno dell’azienda. Infatti a quanto pare 2 dipendenti hanno richiesto giorni di permesso molto al di sopra del limite consentito.

In particolare si tratta di circa 500 giorni di malattia a testa in un arco di 3 anni lavorativi. Tra questi, uno avrebbe svolto solo 50 giorni di lavoro.

Un altro invece, approfittando dei vantaggi conferiti dalla 104 avrebbe utilizzato i vari permessi per dedicarsi ad attività ricreative. Tra cui la pesca, le scampagnate nei boschi e le gite fuoriporta.

Per questo comportamento scorretto e poco professionale da parte dei dipendenti, l’azienda ha preso alcuni provvedimenti seri. Tra questi il licenziamento senza retribuzione e la denuncia a carico di coloro che hanno falsificato i documenti ufficiali.

Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha affermato che i liquidatori stanno facendo un ottimo lavoro per tentare di risanare l’impresa. Questo soprattutto perché l’azienda qualche anno fa era caratterizzata da un livello decisamente superiore.

Soprattutto grazie ai dipendenti che vi lavoravano.

“Ci sono casi che vanno ovviamente verificati e i liquidatori, anche i tal senso, stanno portando avanti un azione straordinaria che sosteniamo e apprezziamo”.

Ha concluso il sindaco.

Caratteristiche dell’azienda

L’azienda speciale multiservizi di Aprilia è un ente strumentale del comune di Aprilia. Questa ha iniziato ad operare nel 2003 e si occupa essenzialmente di fornire dei servizi in base alle necessità dei cittadini.

L’azione consiste nella gestione di alcuni servizi pubblici per la collettività e i tre settori principali su cui si dirama l’azione sono: Servizi alla persona, settore tecnologico manutenzione e riparazioni; e servizi strumentali a favore dell’ente.

Alcuni dei servizi forniti dall’azienda sono: il servizio di assistenza domiciliare per coloro che non sono autosufficienti, il servizio per l’aiuto alla persona per l’integrazione scolastica o anche il centro Alzheimer. Ma non solo si occupa anche della manutenzione delle strade e degli edifici pubblici in generale.