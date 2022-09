Zaporizhia: i residenti si preparano a un possibile disastro nucleare

Nel bel mezzo dei combattimenti e con l’incidente di Chernobyl nella memoria, la popolazione che vive vicino allo stabilimento di Zaporizhia impara a convivere con il rischio. Non dobbiamo escludere il peggio, una nuova catastrofe nucleare in Ucraina.

L’ONU lo avverte insistentemente nel mezzo della guerra in corso. Per questo le autorità si stanno preparando intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia, nel sud-est del Paese. È il più grande d’Europa e teatro di intensi combattimenti dall’invasione russa di febbraio. L’obiettivo principale è salvaguardare la popolazione più vulnerabile, che vive in un raggio di 50 chilometri intorno a queste strutture.

Ormai ogni giorno si temono incidenti alla centrale nucleare di Zaporizhia

A tal fine è stato messo in atto un meccanismo di formazione, informazione e salvaguardia che prevede la distribuzione di pastiglie di iodio, che aiutano a combattere i danni causati dalle radiazioni all’organismo in caso di disastro nucleare. Alexander, 62 anni, tiene tra le dita i quattro che ha appena raccolto insieme alle istruzioni per l’uso a Tomakivka, una cittadina a 35 chilometri in linea retta dallo stabilimento.

«Li prendo per i miei nipoti, perché, alla mia età, non credo che mi faranno più molto», spiega con una certa indifferenza prima di lasciare gli uffici comunali. L’Ucraina conserva ancora molto fresca la memoria del disastro nucleare di Chernobyl del 1986. Immerse nel conflitto odierno, le autorità hanno imparato la lezione di quell’incidente e di quello avvenuto a Fukushima (Giappone) nel 2011, spiega Taras Tishchenko, responsabile dell’ufficio regionale a Zaporizhia del Ministero della Salute ucraino.

Ma la situazione è estremamente grave e il rischio di un incidente è aumentato “in modo significativo”, ha avvertito venerdì Rafael Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), un’agenzia delle Nazioni Unite. Il disastro di Chernobyl era imprevisto e, ora, kyiv ha preparato il terreno per mesi nel caso accadesse qualcosa di simile. La guerra ha fatto esplodere la routine degli ultimi anni nel laboratorio di Zaporizhia che si occupa della misurazione dei livelli di radiazione.

Prima lo facevano una volta al giorno; ora ogni due ore, spiega Tishchenko. I risultati ottenuti sono condivisi con il Governo e le Regioni. “Siamo preparati ad ogni evenienza e ad adottare le misure necessarie”, afferma senza nascondere, allo stesso tempo, che l’incertezza è un peso, poiché “la popolazione è preoccupata di non sapere cosa accadrà”. I servizi di emergenza e sanitari sono in allerta e, quotidianamente, segnalano direttamente al lavoro della popolazione, anche attraverso i social network.

Le autorità sanno, dalla direzione in cui solitamente soffia il vento, che la nube radioattiva viaggerebbe nell’aria quasi con ogni probabilità verso ovest, cioè verso le regioni di Kherson e Odessa e, successivamente, fino al confine con la Moldova. La visita alle strutture del laboratorio Zaporizhia, che sembrano ancorate nel tempo, è un viaggio nel passato. È possibile rilevare tassi eccessivi di radiazioni nel suolo, nell’aria o nel cibo, afferma il dottor Liuvob Lemeshko, 60 anni, che lavora qui da più di un quarto di secolo.

Lo scienziato Mikhailo Kostianetski, specialista in igiene radioattiva, ricorda bene la tragedia nucleare di Chernobyl, cinque anni prima che l’Ucraina si staccasse dall’Unione Sovietica. Era uno dei liquidatori che, per una dozzina di giorni, ha ripulito i resti contaminati dell’impianto, che si trova a 150 chilometri a nord di kyiv, la capitale. Il dottor Kostianetski spiega rassicurante che Zaporizhia, dove lavora dal 1973, è “più protetto, i reattori sono più moderni e la cupola che li ricopre è più solida”.

“Non è facile distruggerlo con un’esplosione, quindi è molto più difficile che le radiazioni escano”, aggiunge, ricordando che è meglio preparato contro tsunami e altri disastri naturali. Girandosi nel camice bianco, lo specialista mostra nel suo studio le tre opere che ha scritto negli ultimi anni e che mettono in relazione il suo lavoro nel laboratorio di Zaporizhia con quanto accaduto a Chernobyl.

Alla domanda se le radiazioni abbiano causato un’ammaccatura alla sua salute, risponde tra le risate che sta perfettamente bene. Con un tono più vicino all’allarme imperante, Taras Tishchenko sottolinea anche che la situazione che sta vivendo l’Ucraina oggi è “totalmente diversa” da quella di Chernobyl. “Ora abbiamo i militari russi, che non rispettano le leggi internazionali e posizionano le loro attrezzature e la loro gente vicino ai reattori, minacciando il mondo di farli esplodere.

Si tratta senza dubbio di terrorismo nucleare”, conclude il responsabile regionale della Salute. Un’esplosione allo stabilimento di Zaporizhia potrebbe rilasciare iodio radioattivo nell’atmosfera, moltiplicando il rischio di cancro alla tiroide, cosa già accaduta a Chernobyl. Le pillole che vengono distribuite tra la popolazione e che devono essere consumate una sola volta in caso di incidente, aiutano a prevenire l’eccessiva concentrazione di iodio nella tiroide espellendolo attraverso l’urina.

«Si assume come profilassi lo ioduro di potassio, una dose di 125 milligrammi, sufficiente perché la tiroide non assorba lo iodio», spiega il capo regionale del ministero della Salute. Viene ingerito, quindi bisogna indossare la mascherina e rimanere all’interno degli edifici, con le finestre e le porte chiuse e l’aria condizionata spenta. Raccomandano di avere cibo e acqua per diversi giorni. Successivamente, dobbiamo attendere che il Governo riferisca sui livelli di contaminazione e sulle possibili vie di evacuazione.