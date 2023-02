Appoggia 1 bottiglietta di acqua sul telefono, quel che accade dopo è inatteso

Appoggiando una bottiglietta d’acqua sul nostro telefono si avrà un effetto che non crederemo ai nostri occhi. Ecco cosa accade.

Da tanti anni oramai il telefono cellulare è diventato un oggetto tecnologico di cui non si può fare a meno anche se ancora oggi molti sono contrari al loro utilizzo per via delle distrazioni che possono nascere.

Ma va detto che grazie all’innovazione della tecnologia, il nostro telefono cellulare ci aiuta ad avere la vita più semplice basti pensare che grazie al cellulare possiamo raggiungere facilmente alcune mete.

Telefono: ecco cosa accade mettendo una bottiglia d’acqua sopra

Lo possiamo fare impostando il navigatore o cercando il negozio, la trattoria, il ristorante o il luogo più vicino che ci interessa senza dover stare a chiedere informazioni ai passanti e possiamo fruire a tante altre notizie.

Si può leggere l’orario e il costo di un film al cinema, capire dove possiamo trovare alcuni prodotti che ci interessano e soprattutto conversare con persone che sono lontane molte miglia da noi.

Il tutto sta nel fare un buon uso del cellulare e delle app che abbiamo installato senza diventarne dipendenti e senza confondere quello che può avvenire nel mondo tecnologico con la realtà.

Il troppo storpia, ma questo va detto ad ogni tipo di cosa, e il nostro cellulare può essere un ottimo alleato per semplificarci la vita e inoltre può essere utilizzato anche per altri scopi diversi da quello per cui è stato creato.

Cosa accade

All’interno del nostro telefonino, ci sono infatti tante funzioni che prima non c’erano nei cellulari di vecchia generazione come ad esempio la possibilità di mandare foto o video istantanee e la propria posizione per farsi raggiungere.

Ma già dai primi modelli era presente la calcolatrice e con l’andare avanti del tempo anche il blocco note, tutte funzioni che sono utili qualora ci troviamo senza carta e penna e quindi dobbiamo fare una lista o dei conti in modo veloce.

Inoltre, ogni cellulare è dotato di una torcia per far si che qualora ci trovassimo in un luogo buio, si possa utilizzare per farsi strada ma spesso durante i concerti vengono accesi per rendere magica l’atmosfera durante una canzone particolare.

Ma non tutti sanno che proprio grazie alla funzione della torcia il nostro telefono potrebbe diventare qualcosa di suggestivo con l’aiuto di una bottiglietta di acqua, meglio se in vetro ma va bene anche in plastica.

Poggiando questa sulla luce del nostro cellulare, in una stanza buia, avremo un lume e tutta la nostra stanza si illuminerà e se sulla bottiglia sono presenti scritte, colori chiari o disegni avremo un effetto magico.

Infatti, sulle pareti della nostra camera, o di qualunque altra stanza, vedremo come l’acqua muovendosi ci darà l’effetto di essere in fondo al mare e potremo passare dei momenti a fantasticare rilassandoci magari accompagnando il tutto da una bella musica d’atmosfera.

Non vi resta che lasciarvi trasportare da questa sensazione e passare attimi rilassanti con una luce particolare a cui non potrete più fare a meno.