Il 12 febbraio si celebra il Darwin day

Il Darwin day

Il 12 febbraio, a livello mondiale, si celebra Charles Darwin. Una giornata istituita nel 1882 per commemorare il padre dell’evoluzione. Tanti sono gli eventi in programma da febbraio sino ad aprile: dalle conferenze agli eventi anche per i bambini.

Il Darwin day inizialmente si svolgeva solamente in Inghilterra e negli Stati Uniti. Dal 2003 anche l’Italia ha deciso di commemorare il grande scienziato, nato appunto il 12 febbraio del 1809. Nel 1882, subito dopo la sua morte, si è deciso di commemorarlo.

Oggi, tale giornata è diventata utile per sensibilizzare grandi e piccini, portandoli alla riflessione sui valori della ricerca scientifica, del pensiero razionale e sulla loro importanza per la società.

Come hanno notato molti studiosi, la teoria della selezione naturale è ancora molto attuale e di grande interesse:

“Giorno dopo giorno emerge sempre più chiaramente la sua profonda validità a qualunque livello di organizzazione del sistema vivente, anche a livello cellulare”.

Queste le parole dello zoologo Carlo Alberto Redi, membro dell’Accademia dei Lincei.

Gli eventi organizzati in Italia

A partire dal 12 febbraio sino in primavera, ad aprile, sono tante le conferenze, i dibattiti e gli eventi in programma per ricordare Charles Darwin, il padre dell’evoluzione, autore de L’origine delle specie per selezione naturale.

Da nord a sud sono molte le iniziative organizzate in tutto lo stivale: a Milano, ad esempio, il Museo di Storia Naturale, ha organizzato degli eventi sulla comunicazione visiva in natura; spostandoci più a sud, a Bari, nella giornata di oggi ci sarà un importante incontro che prende il nome “Darwin Day: Gli usi rituali della natura”.

Nella Capitale, nel museo delle civiltà, vi saranno delle visite guidate gratuitamente per ragazzi e famiglie con tariffe agevolate anche per i gruppi scolastici. Nella città partenopea è in corso il WEEKENDarwin al Museo Darwin-Dohrn, con visite guidate a cura del paleontologo Marco Signore.

In toscana, a Pisa, invece, per la giornata del 23 febbraio è prevista la conferenza dal titolo “Darwin Day: Gli incubi di Darwin”, in cui si discuterà dell’evoluzione e del comportamento animale.