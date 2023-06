Applicalo sulle rughe e scompariranno definitivamente: pelle liscia in 2 minuti

Questa crema a base di ingredienti naturali ti aiuterà ad ottenere una pelle liscia e senza rughe. Ecco come si prepara.

Le rughe sono una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento della pelle, ma ci sono modi naturali per ridurne l’aspetto e ottenere una pelle più liscia ed elastica. Ad esempio, una crema fatta in casa utilizzando ingredienti naturali può essere una soluzione efficace. Per questo, scopriamo come preparare facilmente a casa una crema notte antirughe a base di zenzero.

Pelle liscia e senza rughe con la crema allo zenzero

Lo zenzero, noto per le sue proprietà benefiche per la salute, offre anche numerosi vantaggi per la pelle. Contiene infatti sostanze attive che stimolano la sintesi del collagene, una proteina essenziale che conferisce alla pelle elasticità e tonicità.

Per iniziare a preparare la nostra crema antirughe, avrai bisogno di 50 g di zenzero fresco. Sbuccialo e grattugialo finemente. Versa la polpa di zenzero grattugiato in una ciotola con un panno traspirante sotto. Chiudi il panno e strizzalo per ottenere il succo dello zenzero. Questo succo sarà un ingrediente prezioso per la tua crema anti-rughe.

Successivamente, aggiungi 150 ml di acqua di rose alla ciotola contenente il succo di zenzero. L’acqua di rose è benefica per la pelle perché ricca di antiossidanti che la proteggono dai danni dei radicali liberi e dall’invecchiamento precoce. Ha anche proprietà idratanti e lenitive.

Per ottenere una consistenza cremosa, aggiungi 2 cucchiai di amido alla miscela di zenzero e acqua di rose. L’amido è utile nel migliorare la grana della pelle e restringere i pori.

Mescola bene gli ingredienti e metti la ciotola a scaldare a fuoco basso, mescolando continuamente. Noterai che il composto si addenserà e diventerà cremoso. Quando raggiunge la consistenza desiderata, togli la ciotola dal fornello.

Realizzare 2 creme notte antirughe

A questo punto, dividi il composto in due ciotole separate. Prendi un altro contenitore e versa 2 cucchiai di semi di lino. I semi di lino sono una preziosa fonte di omega-3 e acidi grassi che aiutano a rafforzare la barriera protettiva della pelle e a prevenire la secchezza.

Aggiungi anche 1 cucchiaio di fiori di calendula e 150 ml di acqua. A cosa serve la calendula? I suoi fiori sono noti per le loro proprietà nutritive e idratanti, molto efficaci sulla pelle. A questo punto, cuoci questa miscela a fiamma bassa per circa 7 minuti. Dopo la cottura, versa il composto nella ciotola con un panno traspirante e strizzalo bene per ottenere un gel.

Ora, mescola una parte della crema allo zenzero con il gel appena ottenuto, e aggiungi 1 cucchiaio di olio di mandorle alla miscela. L’olio di mandorle è l’ingrediente perfetto per la nostra crema antirughe, perché possiede proprietà ammorbidenti e leviganti che agiscono efficacemente sulla pelle. In più, questo ingrediente aiuta a schiarire le macchie cutanee.

L’olio di mandorla è l’ultimo ingrediente da inserire per preparare la nostra crema. Adesso, mescola accuratamente tutti gli ingredienti, e il gioco è fatto: la nostra prima crema notte antirughe fatta in casa è pronta. Ricorda di conservarla in un luogo fresco a una temperatura di 5°C e di utilizzarla entro 10 giorni dalla preparazione. Puoi applicarla la sera, dopo aver deterso il viso, il collo e il décolleté.

Variante della crema antirughe per una pelle liscia

Che fare con la seconda parte di crema allo zenzero? Realizziamo una variante della nostra crema antirughe. Per farlo, aggiungiamo alla base di crema allo zenzero un cucchiaio di gel di aloe vera. Questo gel aiuta la pelle a rigenerarsi più in fretta e agisce sulle rughe.

Mescoliamo gli ingredienti e aggiungiamo un cucchiaio di olio di rosa canina, il quale contiene vitamina C, molto importante nella produzione di collagene. Aggiungiamo a questo punto mezzo cucchiaino di glicerina, un ingrediente potente nel levigare le rughe e rendere la pelle più compatta.

In questo modo, la nostra seconda crema antirughe è pronta, e possiamo conservarla come la prima per un massimo di 10 giorni a 5° e applicarla la sera massaggiando viso, collo e décolleté.

Perché scegliere prodotti naturali

L’utilizzo di prodotti cosmetici naturali e fatti in casa presenta numerosi vantaggi rispetto a quelli chimici già pronti. In primo luogo, avrai il controllo totale degli ingredienti che stai utilizzando, evitando l’uso di sostanze chimiche dannose.

In secondo luogo, i prodotti naturali sono spesso più delicati sulla pelle e causano potenzialmente meno irritazioni o reazioni allergiche. Inoltre, preparare una crema fai da te ti permette di personalizzarla in base alle tue esigenze specifiche. Puoi adattare le ricette alle tue preferenze e sperimentare diverse combinazioni di ingredienti per trovare la formulazione ideale per la tua pelle.

Come abbiamo visto, ridurre le rughe e ottenere una pelle liscia ed elastica non richiede necessariamente l’uso di prodotti costosi o trattamenti invasivi. Con la crema notte anti-rughe allo zenzero, puoi godere dei benefici degli ingredienti naturali e ottenere risultati visibili nel tempo. Prenditi cura della tua pelle in modo naturale e sano!