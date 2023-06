Esplosioni nelle regioni ucraine, nessuna vittima

Diverse esplosioni sono state avvertite in diverse regioni ucraine tra cui Sumy, Cherkasy, Zhtomyr e Khmlnytskyi. A diffondere la notizia sono stati i media locali. Al momento non si hanno informazioni sulla presenza di vittime o danneggiamenti. L’allarme antiaereo che era scattato nella notte in diverse regioni ucraine è stato revocato alle prime ore di questa mattina, ancora nessuna notizia ufficiali dalle fonti ucraine militari o da Kiev.

Il Pentagono ha calcolato in modo errato il valore degli aiuti militari dati all’Ucraina in questi anni. Avrebbe calcolato un valore più alto del previsto, 6,2 miliardi in più, la portavoce del Pentagono rende noto che questi soldi verranno utilizzati per invii di pacchetti futuri. A Londra oggi avrà luogo la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina ci saranno sia Zelensky, in videochiamata, che Ursula von der Leyen.

Nella notte avvertite diverse esplosioni sia nella regione di Sumy che a Cherkasy, lo hanno riportato i media locali. Intanto l’allarme antiaereo è tornato a suonare in altre regioni tra cui Kiev, Poltava, Kirovohrad e Vinnitsa.

Atre esplosioni sono state avvertite anche nelle regioni di Zhytomyr e Khmelnytskyi, a diffondere la notizia sempre i media locali. Tutti gli allarmi lanciati questa notte sono stati revocati alle prime ore del mattino.

Al momento non risultano esserci vittime né danni importanti.

Il Pentagono ha sbagliato a calcolare il valore delle armi inviate a Kiev negli ultimi due anni, ossia da quando ha avuto inizio la guerra. Il calcolo porta un errore di 6,2 miliardi in più rispetto alla realtà.

A rendere nota la notizia è stata Sabrina Singh, portavoce del pentagono, dichiarando che una revisione dettagliata dell’errore nella contabilità ha portato alla rivelazione che i servizi militari hanno conteggiato anche i costi di sostituzione piuttosto che il valore contabile delle attrezzature fornite all’Ucraina.

Visto questo calcolo in eccesso, il pentagono ha scelto che questi sei miliardi considerati in più verranno impegnati per invio di altri pacchetti futuri sulla sicurezza all’Ucraina.

A Londra oggi è prevista la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina

È prevista per oggi a Londra la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, Ukraine Recovery Conference, che è stata convocata proprio dal Regno Unito ed ha lo scopo di mobilitare gli strumenti e i finanziamenti sia nel settore pubblico che privato.

Questa conferenza seguirà le orme già delle precedenti conferenze che si sono svolte a Lugano, Roma, Parigi e Berlino. Durante la conferenza verranno valutati i progressi nel finanziamento del fabbisogno di 14 miliardi di dollari che è stato stimato dalla Banca Mondiale.

Ad aprire la conferenza ci sarà il primo ministro Rishi Shunak, il presidente Zelensky prenderà parte alla conferenza virtualmente e ci sarà anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

A partecipare a questo importante evento ci saranno le istituzioni finanziarie internazionali e più di 400 aziende provenienti da ogni parte del mondo che avranno modo di valutare il loro impegno nella ricostruzione dell’Ucraina.