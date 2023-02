Apple progetta un iPhone pieghevole?

Apple ha in mente di creare un iPhone pieghevole, come alcuni dei suoi concorrenti? Le indiscrezioni trapelate in merito.

Apple sta ancora valutando il futuro dell’iPhone e un potenziale modello pieghevole. L’azienda di Cupertino ha appena depositato vari brevetti statunitensi che danno qualche indizio sui progetti dell’azienda.

Apple, c’è un iPhone pieghevole in cantiere?

I media parlano, da diversi anni, della possibilità che Apple possa realizzare un iPhone pieghevole. Secondo le indiscrezioni finora trapelate, l’azienda sarebbe sì interessata a questa opzione, ma il gigante di Cupertino vuole farlo a modo suo. Uno dei freni attuali, che si attivano in merito all’attuazione di tale progetto, sembra essere il ripiegamento dello schermo, che Apple vorrebbe eliminare del tutto.

Se consideriamo, però, i recenti brevetti del produttore, la sua visione dell’iPhone pieghevole diventa più chiara. O si complica, a seconda dei punti di vista: perché, si sa, i brevetti sono solo concetti finché non diventano realtà: cosa che non sempre accade.

Il sito AppleInsider ha notato che l’azienda americana ha ottenuto diversi brevetti dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Anche se alcuni sono relativamente generici, altri riguardano un potenziale smartphone pieghevole. Le parti più interessanti riguardano strati di sensori tattili che possono essere “sovrapposti dai pannelli esterni di un dispositivo”.

iPhone con schermo che si piega: i dettagli

Il brevetto designa uno schermo che dovrebbe essere completamente tattile, anche dove si piega. Ogni centimetro della superficie dello smartphone risponderebbe, quindi, al dito e all’occhio, il che comporterebbe una differenza importante rispetto a quanto offrono attualmente i terminali pieghevoli.

In sintesi, il progetto immaginato da Apple sarebbe un iPhone ricoperto da un touch screen sul davanti e sul retro.

Piegato o aperto, il terminale offrirebbe, quindi, la tecnologia touch. Per che cosa? Il produttore evoca molti usi, soprattutto nel campo della fotografia, poiché la superficie touch posteriore potrebbe offrire un nuovo modo di controllare gli scatti.

Anche il gaming potrebbe beneficiarne: avendo una superficie touch sul retro dello schermo, all’avvio di un’applicazione di gioco, l’utente potrebbe impugnare lo smartphone in un altro modo e utilizzare tutte le dita per attivare i comandi. Inoltre, un tale terminale potrebbe fare a meno della maggior parte dei suoi pulsanti fisici.

Solidità, una delle sfide di Apple

Di fronte a uno smartphone ricoperto da uno schermo completamente touch e da un sistema di piegatura, una delle domande che inevitabilmente ci poniamo è quella della solidità. La scelta di realizzare un dispositivo del genere potrebbe essere drammatico per gli utilizzatori finali, i quali potrebbero riscontrare problemi anche per quel che riguarda l’uso delle custodie esterne protettive.

Il brevetto di Apple si riferisce a una scocca formata da “materiali trasparenti e opachi” in plastica, metallo e materiali compositi. Tuttavia, in questa fase, non è ancora molto chiaro come un dispositivo del genere possa essere progettato per essere solido e piacevole da usare.