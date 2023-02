Livorno, 80enne uccide la moglie, poi si suicida

Una tragedia familiare quella che è accaduta e si è consumata in provincia di Livorno. Ad uccidere è stato un uomo di 80 anni che ha sparato alla sua consorte di 75 anni.

Non sono ancora note le cause dell’uxoricidio. Sta di fatto che l’uomo, dopo aver ucciso sua moglie, ha rivolto l’arma verso di sé.

Livorno: coppia di coniugi trovati morti

Forse una tragedia della disperazione o qualcos’altro: tante sono le ipotesi al vaglio di chi indaga sulla vicenda dei due coniugi trovati morti nella loro casa di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

Lui, 80 anni, si chiamava Bruno Falleni ed aveva un fucile in casa. Proprio con quest’arma ha ucciso sua moglie di 75 anni, prima di rivolgere l’arma contro di sé ed uccidersi anche lui. A dare l’allarme e, poi a scoprire ciò che era successo, è stato il figlio della coppia.

Stando alle prime indagini, entrambi i coniugi erano malati e, forse, la morte veniva vista come unica via d’uscita alla loro esistenza. Ma sono tutte ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della coppia.

Come dicevamo, a dare l’allarme, intorno alle ore 6 di questa mattina, è stato il figlio della coppia che non riusciva a mettersi in contatto con i suoi genitori, neanche attraverso il telefono. Allarmato dalla situazione, ha immediatamente contattato le Forze dell’ordine che si sono recate all’indirizzo indicatogli. E qui, dopo aver aperto la porta, hanno trovato i due coniugi morti, entrambi, con un colpo di pistola.

Sono stati due i colpi d’arma da fuoco e, fra entrambi, il silenzio. Stando ai primi accertamenti portati avanti dai Carabinieri che sono intervenuto sul posto, ad uccidere sarebbe stato proprio l’80enne Bruno che ha prima rivolto l’arma verso sua moglie e poi, dopo averla uccisa, l’ha rivolta verso se stesso, togliendosi anche lui la vita.

A sparare è stato il marito 80enne

Non essendoci segni di alcuna violenza sui due cadaveri ritrovati, è emersa subito l’ipotesi dell’omicidio – suicidio. Anche l’ipotesi della rapina finita con un omicidio è stata scartata immediatamente quando gli uomini dell’Arma, aiutati anche dal figlio della coppia che ha dato l’allarme, si sono accorti che in casa non mancava nulla.

I due corpi sono stati portati presso gli studi di medicina legale e saranno sottoposti all’autopsia nei prossimi giorni, per cercare di dare una esatta dinamica dei fatti, anche se il quadro sembra essere già abbastanza chiaro. Sono in corso anche gli accertamenti per capire il contesto, anche, nel quale è maturato l’omicidio suicidio. come dicevamo, alla base, potrebbero esserci i problemi di salute dei quali i due coniugi soffrivano.

Per la ricostruzione, infatti, è stato possibile individuare che il colpo d’arma da fuoco era quello di un fucile e, come dicevamo, a sparare è stato l’80enne, prima di rivolgere l’arma contro di se ed uccidersi anche lui.