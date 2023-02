Allarme in Ohio, treno tossico denunciato da Erin Brockovich

L’attivista Erin Brockovich sfida Biden in merito a un treno tossico in Ohio, chiedendo il suo intervento per rimuoverlo.

“Contiamo su di lei per spezzare la catena di amministrazioni che chiudono gli occhi davanti agli abusi verso l’ambiente”.

Treno tossico in Ohio

Si è alzata forte la richiesta dell’attivista Erin Brockovich verso il presidente Biden dopo il deragliamento di un treno merci carico di sostanze tossiche.

L’incidente è avvenuto il 3 febbraio in Ohio ma i vagoni continuano ancora a bruciare e i materiali rilasciati stanno inquinando le falde acquifere.

Si teme una catastrofe ambientale senza precedenti e per la gravità della situazione, la vicina cittadina di East Palestine, ovvero l’unica in prossimità dell’area, è stata completamente evacuata. I residenti hanno accusato problemi di salute collegati all’aria irrespirabile, così come molti animali sono morti.

Acque e aria sono avvelenati dai pericolosi materiali chimici che trasportava il treno cargo, in particolare anche il fiume più importante che fornisce le risorse idriche per 30 milioni di cittadini statunitensi.

In questo quadro terribile, nelle successive settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di animali morti. L’incidente è culminato con una potente esplosione controllata e un rogo di sostanze chimiche proseguito per giorni, le quali sono penetrate anche nel suolo.

Fra queste c’è il glicole etilenico monobutiletere, l’etisil acrilato, il cloruro di vinile e l’isobutilene, tutte cancerogene e altamente inquinanti.

Le autorità sanitarie dell’Ohio hanno rilevato valori preoccupanti di tossine, pensiamo che tutto questo materiale era stipato in ben 50 vagoni quindi è una quantità grandissima. Ancora si sta valutando l’impatto reale del disastro ambientale ma parallelamente è nata una forte polemica perché sembra che le autorità nazionali non abbiano molto interesse per questo danni e neanche per lo stato della rete ferroviaria.

Infatti, si verificano tanti deragliamenti ultimamente, perché la rete è usurata e ci sono molti atti di sabotaggio su cui indagano anche gli uomini dell’Fbi.

Le richieste di Erin Brockovich

In tutto ciò ovviamente non poteva mancare la polemica ambientalista, di cui in queste ore si è fatta portavoce Erin Brockovich, l’attivista che il mondo ha conosciuto nel 2000 grazie al film “Forte come la verità” in cui Julia Roberts l’ha interpretata.

Oggi Erin chiede a Biden di non rimanere cieco di fronte a questo disastro e di intervenire. Le sostanze fuoriuscite dal deragliamento sono cancerogene e hanno già provocato tanti malori fra i residenti e la morte degli animali da allevamento e di moltissimi pesci.

Erin ha raccontato i terribili fatti, riferendo:

“c’è molta confusione e mancanza di comunicazione. io ho visto con i miei occhi gli effetti, però le autorità minimizzano, ecco perché la gente non si fida del governo”.

La donna è anche avvocato e ha fatto della tutela dell’ambiente e della salute il suo obiettivo principale, ma nonostante i suoi appelli per ora c’è silenzio dalla Casa Bianca e dal ministro delle Infrastrutture.

La vicenda in Ohio rievoca quella del film White Noise e una delle comparse abita proprio nella cittadina colpita e ha rivissuto l’orrore raccontato nella pellicola, ovvero una fuga di sostanze chimiche.

L’incendio che ha interessato i vagoni deragliati è stato controllato ma seppure l’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente ha rassicurato i residenti che possono tornare alle loro care, questi hanno paura e non intendono farlo al momento perché comunque i malori sono stati importanti e la loro rabbia è alimentata anche dal commento del governatore sarcastico, nel dire che in quella zona preferirebbe bere solo acqua in bottiglia.