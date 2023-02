Apple ha trovato la data perfetta per lanciare il suo visore VR

Apple avrebbe pianificato di lanciare il suo visore per la realtà mista (aumentata e virtuale) tra pochi mesi secondo le ultime indiscrezioni.

Apple potrebbe approfittare dell’organizzazione del WWDC – all’inizio di giugno – per lanciare il proprio visore per realtà mista, che coniuga quella virtuale a quella aumentata. L’azienda ha già completato lo sviluppo del prodotto e ora sta cercando il modo giusto per annunciare l’uscita del suo prodotto di punta per quest’anno 2023.

Apple, presto presenterà il nuovo visore VR?

Secondo i più ottimisti, Reality Pro dovrebbe essere una rivoluzione nel nascente mercato della VR/AR, come lo fu l’iPhone più di 15 anni fa. Con un prezzo di vendita annunciato di circa 3.000 dollari (questa è solo una stima basata su voci), il dispositivo si dovrà impegnare molto per sedurre un pubblico ancora poco convinto dalla realtà aumentata.

Il modo in cui Apple presenterà il suo prodotto sarà – quindi – un momento determinante. L’azienda di Cupertino deve rendere storico questo evento, come accadde nel 2007 quando Steve Jobs tirò fuori dalla tasca un iPhone. I team di Tim Cook avrebbero scelto di lanciare Reality Pro al prossimo WWDC.

WWDC: il momento perfetto?

Questa settimana di conferenze dedicate agli sviluppatori permette ad Apple di presentare gli ultimi aggiornamenti dei propri sistemi operativi sia su iPhone, iPad e Mac. L’azienda di Cupertino può cogliere l’occasione anche per effettuare lanci hardware. Questo è stato particolarmente vero nel 2022, quando MacBook Air e Pro sono stati rilasciati con il chip M2.

Il WWDC è anche l’unica conferenza fino ad oggi che si svolge nuovamente dal vivo. Questo è l’unico periodo dell’anno in cui l‘azienda di Cupertino invita giornalisti e sviluppatori al suo Apple Park. Se il marchio deve lanciare un nuovo prodotto, i cui primi utilizzi forniranno la migliore pubblicità, deve farlo alla prossima edizione del WWDC.

Secondo l’analista di settore, Ming-Chi Kuo, Apple aveva originariamente pianificato di lanciare il suo visore per realtà mista durante uno speciale keynote a marzo o aprile. Nel suo ultimo rapporto sull’argomento, però, assicura che i problemi di sviluppo, soprattutto nell’OS del visore, hanno ritardato il rilascio di quest’ultimo.

2023: WWDC, iPhone e basta?

Apple avrebbe quindi scelto di attendere la WWDC per presentare il suo prodotto. La scelta di tale data potrebbe essere strategica e fattibile anche per il Mac Pro che dovrebbe ottenere di un aggiornamento nel corso di quest’anno.

Per quanto riguarda gli altri prodotti Apple, Kuo conferma che il prossimo iPhone arriverà a settembre, come ogni anno.

Il brand Apple potrebbe – però – trascorrere un anno in bianco per quanto riguarda gli iPad. I tablet dovrebbero tornare sotto i riflettori nel 2024 con il rilascio di un primo iPad Fold.