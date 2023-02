Aglio, con questo metodo lo moltiplichi all’infinito: lo fanno i giardinieri

Ecco alcuni semplici consigli su come avere sempre a disposizione aglio fresco da utilizzare per insaporire i piatti della nostra cucina e non solo.

La gastronomia italiana è famosa in tutto il mondo, perché ricca di gustose ricette fatte da ingredienti freschi e di ottima qualità. Tutte le nostre preparazioni si contraddistinguono non solo per le materie prime che utilizziamo per realizzarle, ma anche dalle spezie e dai condimenti. Questi ultimi, infatti, attribuiscono gusto, sapore e unicità a tutti i nostri piatti.

Tra le cose che non possono mai mancare in cucina vi è, senza dubbio, l’aglio che, oltre a essere indispensabile per la realizzazione di alcuni dei nostri piatti, possiede anche diverse proprietà benefiche per il nostro organismo. Tale ingrediente, infatti, è considerato un vero e proprio antibiotico naturale grazie alla presenza dell’allicina. Inoltre, è in grado di rafforzare il sistema immunitario, e contiene diversi minerali, tra cui lo zinco; il manganese; lo iodio; il ferro; il magnesio e molti altri.

Si può tranquillamente affermare, dunque, che l’aglio sia tra i prodotti più versatili in assoluto, ideale sia da utilizzare come condimento in cucina sia per il nostro benessere personale. Per questo motivo, cosa buona e giusta sarebbe quella di poterlo coltivare in casa. È possibile? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Come coltivare l’aglio in giardino

Se si abita in aperta campagna o, in alternativa, si possiede un pezzo di terra vicino a casa, è possibile ricreare una piccola piantagione di aglio. In questo modo avremo la possibilità di averlo sempre a portata di mano.

Quando si decide di piantare l’aglio, bisogna innanzitutto fare attenzione al periodo dell’anno in cui decidiamo di farlo. La stagione ideale è l’autunno, in modo da poter procedere con il raccolto durante l’estate.

È buona norma, inoltre, acquistare l’aglio da piantare in negozi specializzati nella vendita di piante; inserirli nel terreno sempre con la punta rivolta verso l’alto e innaffiare regolarmente i germogli, ma senza esagerare con la quantità d’acqua, durante tutto il corso dell’anno.

Ricreare una piantagione dentro casa

Se, invece, si desidera piantare l’aglio nonostante l’assenza di un giardino, è possibile farlo anche dentro casa. Le uniche cose di cui necessitiamo sono un contenitore (un vasetto di yogurt o quello della margarina sono sufficienti); del terriccio e, ovviamente, degli spicchi d’aglio.

Per prima cosa, fare dei buchi sul fondo del contenitore che abbiamo a disposizione, riporlo su un sottovaso e versare all’interno meno di due centimetri (circa mezzo pollice) di terriccio. Dopodiché, si può procedere con l’inserimento degli spicchi d’aglio interi nel terreno, sempre rivolti con la punta verso l’alto e senza rimuovere la pelle. A questo punto, non ci resta che aggiungere altro terriccio, questa volta circa due centimetri e mezzo.

Una volta compiuto tale procedimento, dovremo prenderci cura della nostra piccola piantagione di aglio regolarmente. È necessario riporla in un punto della casa soleggiato, annaffiarla, e tagliare di volta in volta i fiori che si formano. Questo, servirà a preservare tutto il sapore dell’aglio.

Quando, con il tempo, inizieremo a notare la presenza delle foglie, vorrà dire che la crescita della pianta sta procedendo correttamente e che, a partire dall’estate successiva, potremo beneficiare del frutto del nostro lavoro.