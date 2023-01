Macbook Pro M2/Max: in arrivo tra aprile e maggio?

MacBook Pro M2 Pro/Max non arriverà prima di aprile-maggio? È ciò che si inizia a pensare, visto i ritardi da parte della Apple.

Originariamente previsto per la fine del 2022, poi rinviato all’inizio del 2023, ancora nessuna traccia dei MacBook Pro M2 Pro/Max da 14 e 16″ in questo nuovo anno nel quale ci siamo da poco affacciati. Le previsioni, dunque, spingono ad un’uscita fissata per i mesi di aprile o maggio.

MacBook Pro M2 Pro/Max: l’uscita prevista per aprile-maggio?

Secondo Digitimes, Apple dovrebbe rinviare nuovamente la commercializzazione dei modelli MacbookPro M2 Pro/Max, tanto attesi da professionisti intenzionati a rinnovare le proprie apparecchiature.

Secondo i media taiwanesi vicini alle catene produttive (ma non affidabili al 100%), l’azienda di Cupertino avrebbe mancato il suo obiettivo, senza però specificare una fascia temporale di questo nuovo rinvio. Pertanto, si pensa che questi nuovi modelli potrebero arrivare sul mercato in primavera , intorno ad aprile/maggio, poco prima del WWDC.

Se, in termini di performance, il passaggio da M1 a M2 non è così determinate, resta comunque apprezzabile. Apple potrebbe anche potenziare la GPU e forse persino offrire eGPU, dal momento che il Mac Pro potrebbe rinnovare la tradizione delle schede grafiche rimovibili nei Mac.

Altre migliorie che potrebbero essere aggiunte

La Apple potrebbe approfittarne anche di questa occasione per offrire altre piccole novità, come la ricarica più veloce, il WiFi 6E (come sull’ultimo iPad Pro M2), anche se per quel che concerne la connessione, molto probabilmente si rimarrà fedeli allo stesso chassis del MacBook Pro M1. Nemmeno la fotocamera sembra che passerà al 4K, proprio come Face ID, confinato ai prodotti mobile a causa dello spessore del sensore, che – a quanto pare – non entra nello schermo di un laptop.

Infine, TSMC offrirà chip M2 in 3nm o sempre in 5nm come sul MacBook Air o sui chip M1? Tale passaggio consente di aumentare leggermente le frequenze, consumando meno energia.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha confermato il rumor per il quale i modelli dovrebbero uscire nel primo trimestre del 2023. Il giornalista annuncia un aggiornamento minore, con un design identico e un cambio generazionale per i chip, visto che si passerebbe dal attuali M1 Pro e M1 Max a M2 Pro e M2 Max.

Dovremmo concludere dalle informazioni riportate da DigiTimes che il nuovo MacBook Pro arriverà nei negozi a metà anno? Forse un rilascio in concomitanza con il WWDC 2023 potrebbe avere senso, anche se probabilmente l’aggiornamento minore non spingerebbe Apple a dare spazio a tali modell durante la sua conferenza.