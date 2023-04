Apple brevetta una custodia con touch screen integrato per gli AirPods

Novità da Apple: l’azienda sarebbe in procinto di sviluppare nuovi Airpods, dotati di custodia touchscreen.

Apple potrebbe sviluppare una nuova custodia per AirPods che ospiterà un touchscreen. Questo schermo in miniatura potrebbe offrire molte funzioni relative al consumo dei media e non solo. Ecco tutte le novità in merito a questa eventuale innovazione sugli auricolari che l’azienda di Cupertino effettuerà in futuro.

Apple brevetta uno schermo touchscreen per la custodia degli Airpods?

Secondo Patently Apple, l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha approvato una domanda di brevetto del colosso tecnologico con sede a Cupertino che potrebbe ridisegnare la custodia degli AirPods Pro. In effetti, Apple ha depositato una domanda di brevetto per una custodia AirPods Pro che non ha eguali, poiché ha uno schermo.

Recently discovered patents suggest that Apple is researching a new AirPods case with a built-in touchscreen display. This would allow users to easily switch between songs without using other devices. Would you like this to come to AirPods? Image Source: @macrumors and @9to5mac pic.twitter.com/FyPjjv1rnD — The Ollie Tech (@theollietech) April 4, 2023

Il brevetto è intitolato “Apparecchi, metodi e interazioni dell’interfaccia utente grafica con una custodia per auricolari” e discute, tra le altre cose, di come rendere più utile la custodia utilizzata per caricare gli AirPods.

Nel suo brevetto, Apple descrive – in particolare – come l’involucro delle sue cuffie wireless potrebbe integrare un piccolo touch screen che consente di eseguire determinati comandi.

A cosa potrebbe servire il display interattivo e touch

Secondo Apple, uno schermo sul case delle AirPods potrebbe cambiare completamente l’utilizzo delle cuffie e, soprattutto, semplificarlo. “L’usabilità di una custodia per cuffie può essere migliorata e lo stesso vale anche per il controllo dell’utente sulle cuffie wireless”, evidenzia il brevetto.

Apple specifica che ciò sarebbe possibile “configurando una custodia per cuffie con un’interfaccia utente interattiva che consenta all’utente di controllare le operazioni associate alle cuffie wireless“. Ad esempio, avviare la riproduzione di musica, modificare la modalità di uscita audio e così via.

L’involucro del case comprende, quindi, un’interfaccia utente grafica, uno o più processori, una memoria e uno o più moduli o insiemi di istruzioni che consentono di eseguire più funzioni.

L’utente può interagire con la GUI principalmente attraverso tocchi e gesti delle dita sulla superficie tattile o con una penna touch Apple. Dovrebbe essere incluso anche il feedback tattile, per rendere l’esperienza dell’utente ancora più premium.

Come per qualsiasi brevetto depositato, è improbabile che la tecnologia che descrive arrivi presto sul mercato, quantomeno non nella versione anticipata dalle immagini diffuse online, ma offre alcuni spunti interessanti su come Apple stia esplorando modi per proteggere gli AirPods.

Per ora, secondo quanto riferito, Apple si sta preparando principalmente a lanciare AirPods Pro 2 con una porta USB-C, per accompagnare l’iPhone 15.