Come allontanare i piccioni da casa e sbarazzarsi definitivamente di loro

Allontanare i piccioni da casa: è possibile farlo e in questo modo. Tutto per sbarazzarsi definitivamente di loro e delle problematiche che potrebbero esserci. I dettagli qui di seguito.

Spesso i piccioni sono molto fastidiosi, soprattutto quando vanno sul terrazzo di casa sporcandolo. Ma ecco un modo molto efficace per potersi finalmente liberare della loro presenza. Per poter contare su una casa ben pulita e priva della seccante presenza dei piccioni, si può pensare di propendere verso una soluzione molto valida. Stiamo parlando dei dissuasori. Vediamo di cosa si tratta.

Come allontanare i piccioni da casa: la soluzione ideale

A volte ci si trova di fronte a situazioni che non sappiamo come affrontare. Andando alla ricerca di soluzioni e alternative varie, ci si può scontrare con realtà poco utili e che a volte non servono tanto. Prendiamo come esempio il caso dei piccioni. Spesso è necessario allontanarli dalla propria abitazione e per farlo si può optare sicuramente per un metodo efficace. Un metodo che non presuppone atteggiamenti violenti.

Si parla, dunque, di un metodo utile per potersi sbarazzare della presenza dei piccioni e allontanarli così dalla propria casa.

Evitando procedimenti basati sulla violenza, grazie alle indicazioni successive avete la possibilità di potervi sbarazzare definitivamente dei piccioni attraverso l’utilizzo dei dissuasori per volatili.

Un mezzo estremamente efficiente sia per le abitazioni in città che in campagna.

Se volete tutelare non solo i vostri spazi esterni ma anche le piante, allora il metodo perfetto per allontanare questi volatili è sicuramente quello rappresentato dai dissuasori. Si tratta esattamente di particolari dispositivi che hanno la capacità di tenere lontani i piccioni. Il modello più classico è quello costituito da un paio di strisce munite di spunzoni.

Il dissuasore si può mettere direttamente sul davanzale di una finestra o, alternativamente, sulla ringhiera del balcone o sul tetto.

Si tratta di un metodo utilizzato tanto sia nei mesi invernali, sia in quelli più caldi, considerando che anche nei centri cittadini col caldo arrivano sia i gabbiani che i pipistrelli.

Inoltre nel settore commerciale si possono reperire con molta facilità degli appositi nastri, venduti proprio per posizionarli sui rami degli alberi, in modo tale da proteggere bene il tronco e la fioritura da animali particolari.

Successivamente troverete indicati diversi mezzi utili da adottare, per la soluzione di varie problematiche.

Come allontanare i piccioni da casa: I benefici dei dissuasori con spunzoni

Lo spunzone presente su questo articolo ha sicuramente un effetto frenante nei confronti dei piccioni.

Difatti questa tipologia di dissuasore munito di spunzoni a punta e stretti, incutono un grande timore nei volatili che quindi si mantengono alla larga.

Ne consegue che si parla dunque di un metodo di enorme efficienza, per impedirgli di fare dei nidi sui vostri spazi casalinghi esterni e di posizionarsi lì a lungo.

In tal modo riuscirete ad allontanarli, ma senza usare metodi violenti e allo stesso tempo preservando validamente le aree esterne alla casa.

I dissuasori per i volatili hanno determinate peculiarità, come per esempio quella di essere molto flessibili. Pertanto si possono tranquillamente andare a posizionare pure su quei muretti presenti in prossimità del garage.

Mentre per quanto concerne i cancelli o i muri, si può propendere per un modello di dissuasore più lungo, così da riuscire a coprire senza problemi anche gli spazi più ampi.

Come proteggere il tetto di casa: ecco come fare

Quando sul tetto sono presenti i pannelli solari, anche questi insieme alle grondaie possono subire dei notevoli danni, dovuti dal passaggio dei piccioni sulla casa.

Ecco perché è fondamentale preservare il tetto della propria abitazione, mediante l’uso di dissuasori per piccioni anche sul tetto.

In tal caso è meglio propendere per lo scovolo che tiene lontani questi volatili, assicurando una completa protezione e una durata alquanto estesa nel tempo.

Questo strumento è costituito da polipropilene e riesce a resistere senza alcun problema ai raggi UV.

Tra l’altro si tratta di un mezzo molto utile non soltanto per l’allontanamento dei piccioni, ma anche per tutelare le vostre grondaie dalle foglie. Così eviterete il seccante accumulo di foglie nei punti interni della grondaia. Che cosa fare a tal proposito?

Il montaggio dei dissuasori e la loro funzione protettiva

Prima di tutto è necessario prendere le misure corrette della zona di installazione, sistemando poi i dissuasori su tutto il perimetro.

Per questo tipo d’operazione potrebbero servire svariati attrezzi, come viti e chiodi, oltre al sigillante e alle fasce da posizionare sui dissuasori.

In riferimento allo scovolo da mettere sui pannelli solari, è essenziale misurare l’altezza presente fra i pannelli e il tetto, così da installare il dissuasore nel punto maggiormente lungo.

I dissuasori per gli uccelli si adoperano pure per altri motivi, correlati alla protezione di alberi e fiori.

Difatti si utilizzano per impedire agli insetti di danneggiarli. La forma di questa tipologia di dissuasore è simile a quella di un predatore e si può mettere direttamente sugli alberi. Opzionalmente si possono montare sui muri accanto a dei vasi.

Prima del montaggio si deve procedere con una fase specifica, ovvero bisogna gonfiare questi dissuasori senza l’aiuto dei compressori, posizionarvi sopra gli occhi e la coda e stringere il palloncino.

Infine in relazione ai campi e alle coltivazioni, per proteggerli si possono adoperare i nastri anti piccioni.

Questi hanno la particolarità di disporre di una superficie oleografata che riesce, quindi, a riflettere la luce solare. In questo modo allontana efficacemente gli uccelli dai campi. Ciò grazie alla barriera di riflessi che viene a crearsi, in aggiunta al suono che il dissuasore attua durante le giornate particolarmente ventose.

Un tipo di nastro che si può posizionare sui balconi e sui rami degli alberi. Insomma gli accorgimenti visti nel corso dell’articolo sono sicuramente molto utili per potersi sbarazzare e in modo non violento di questi volatili.

Proprio perché potrebbero esserci delle conseguenze a più livelli. Conseguenze che abbiamo anche visto e spiegato.