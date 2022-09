La Lazio vola con Immobile e Luis Alberto, Verona KO!

By

Gara combattuta e difficile per la Lazio di Maurizio Sarri che riesce a sfondare il muro del Verona di Cioffi soltanto al 70esimo e con il solito Ciro Immobile, nel finale arriva anche il sigillo di Luis Alberto che permette ai biancocelesti di conquistare una vittoria fondamentale per la classifica



Il Verona gioca la solita partita di sacrificio ed intensità ma alla fine si arrende al solito Ciro Immobile che sfrutta l’ennesimo assist in carriera di Milinkovic-Savic, anche ieri assoluto trascinatore dei capitolini.

Nel complesso buona prova da parte della Lazio che con calma e pazienza è riuscita a superare la solida difesa del Verona di Cioffi che legge bene la partita dal punto di vista tattico ma non riesce a creare particolari problemi alla retroguardia di Sarri.

Il Verona deve ritrovare qualità in attacco, gli addii di Barak,Caprari e Simeone pesano sulla fantasia offensiva dei gialloblu che si ritrovano spesso costretti ad un possesso palla sterile e senza particolare fantasia.

Dopo la straordinaria vittoria ottenuta contro il Feyenoord dunque la Lazio riesce a dare continuità di risultati con i tifosi che continuano a sognare una stagione finalmente ai vertici del campionato di Serie A.

E’ sempre più la Lazio di Ciro Immobile!

E’ sempre Ciro Immobile a risolvere i problemi della Lazio, anche ieri il capitano biancoceleste è riuscito con un guizzo a sbloccare una partita che si stava complicando permettendo ai capitolini di conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Le buone notizie per Maurizio Sarri arrivano dalla fase difensiva che è riuscita finalmente a rimanere concentrata per tutti i 90 minuti senza concedere molto agli ospiti.

Con questa vittoria la Lazio mette pressione alla Roma, che scenderà in campo questa sera, e manda un chiaro messaggio al campionato: Immobile e compagni ci sono e proveranno a lottare fino alla fine per un piazzamento in Champions League.

Rimangono tanti dubbi sul calciomercato estivo del Verona, i veneti hanno venduto Simeone, Caprari e Barak ma non sono riusciti a sostituirli nel migliore dei modi con Gabriele Cioffi che sta faticando a confermare l’ottima stagione disputata alla guida dell’Udinese.

Henry e Lasagna hanno assoluto bisogno di trequartisti in gradi di sfruttare le loro caratteristiche per dare la scossa ad un Verona che ha l’obbligo di salvarsi grazie ad una rosa che comunque risulta più competitiva e completa rispetto alle avversarie in lotta nella zona retrocessione.