Appendi una manciata di scalogno alla finestra, l’effetto è potente: cosa accade

Basta appendere una manciata di scalogno alla finestra e l’effetto sarà davvero potente: ecco cosa accade.

Lo scalogno è un bulbo simile alla cipolla ricco di proprietà e facile da coltivare. Si tratta di un ortaggio il cui sapore è assimilabile a quello della cipolla: lo scalogno appartiene alla famiglia delle Liliaceae, viene raccolto durante la stagione primaverile a seconda dell’area climatica. I bulbi di scalogno sono di dimensioni più piccole e meno tondeggianti rispetto alla cipolla. Coltivato prevalentemente nel Settentrione italiano, lo scalogno è una pianta rustica che può sopravvivere in diversi habitat. Questo ortaggio è ricco di proprietà benefiche per l’organismo umano e vanta proprietà disinfettanti e antiossidanti. Ecco perché appendere il bulbo alla finestra: l’effetto è davvero potente.

Scalogno: le proprietà benefiche per l’organismo umano

Lo scalogno è un bulbo ricco di Vitamina A, B, B2, B5, B6, C, minerali, tra cui fosforo, potassio, ferro, manganese, zinco, selenio, rame, quercetina, aminoacidi (fenilalanina, acido aspartico, prolina, acido glutammico, lisina, arginina, alanina, tirosina), kaempferol e antocianine. Inoltre, questo bulbo è ricco di allicina, che favorisce un abbassamento dei livelli glicemici, della pressione sanguigna e del colesterolo.

Lo scalogno riduce la formazione delle placche aterosclerotiche e rallenta l’ossidazione delle LDL. Vanta un’attività antimicrobica nei confronti dei virus, funghi e batteri. L’allicina blocca la produzione di specie reattive dell’O2 e aumenta l’espressione di antiossidanti. Inoltre, a ha un effetto antidiabetico migliorando la funzionalità dell’insulina. Oltre all’allicina, lo scalogno contiene anche vitamina C e solforati che vantano proprietà antiossidanti e disinfettanti. L’allicina è un potente antibiotico naturale, un antinfiammatorio ed un antimicotico.

Scalogno appeso alla finestra: quali sono gli effetti?

Lo scalogno è un ortaggio ricco di proprietà che può essere appeso alla finestra per allontanare le zanzare da casa e dal giardino. Le zanzare e le mosche sono un pericolo per gli esseri umani e per gli animali domestici, in particolare per i gatti e per i cani. Costituiscono un vero e proprio pericolo di contagio per l’uomo.

Un ottimo rimedio antizanzare naturale è quello di ricorrere all’utilizzo dello scalogno, che consente di allontanare le zanzare e gli insetti fastidiosi che possono entrare in casa. Si tratta di una soluzione ecologica che funziona davvero ed è molto economica. Oltre allo scalogno è possibile appendere anche i chiodi di garofano, che consentono di tenere lontani gli insetti che potrebbero entrare all’interno dell’ambiente domestico.

Come appendere lo scalogno alla finestra?

Per utilizzare il bulbo dello scalogno come rimedio naturale, green ed economico per tenere lontane le zanzare, è bene metterlo all’interno di un sacchetto di carta e chiuderlo con un laccetto. Si proceda a forare il cassetto di carta in modo tale che lo scalogno emani quell’odore intenso, che terrà lontane le zanzare e le mosche dall’abitazione.