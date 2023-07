Una tragedia che non ha ancora una spiegazione precisa, quella che è avvenuta a Modena. Un bambino è morto annegato in una piscina. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo.

Modena, bimbo annega in piscina

Aveva soltanto due anni il bambino che è morto annegato, in provincia di Modena, all’interno di una piscina. La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle ore 21.50, nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, del comune di Novi di Modena.

La piscina era stata montata da pochi giorni, proprio di fronte alla casa del piccolo, in provincia di Modena. Ad accorgersi di quanto era successo, non vedendo il figlio in giro, è stato il papà del bambino. Allarmato dall’assenza del piccolo, si è recato vicino la piscina ed ha visto il piccolo esanime.

Immediati sono stati i soccorsi. Stando ad una primissima ricostruzione, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente all’interno della piscina stessa, entrandovi autonomamente e senza alcun controllo da parte degli adulti. I medici del 118 sono immediatamente intervenuti sul posto, anche con l’ausilio di un elisoccorso.

Hanno tentato diverse manovre di rianimazione prima di trasportare il piccolo al Policlinico di Modena. Qui, però, i medici non hanno potuto fare nient’altro per il piccolo, se non constatarne il suo decesso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’ipotesi, al momento più accreditata anche dai Carabinieri che stanno indagando, è quella del tragico incidente. Il piccolo, forse incuriosito dalla piscina che da poco era stata lì montata, ha deciso di esplorarla e, autonomamente, sfuggendo al controllo degli adulti, vi è entrato al suo interno. Non riuscendo, non si sa ancora per quale motivo, a mantenere l’equilibrio forse, o per qualsiasi altro motivo, è annegato.

