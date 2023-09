La vittima è Emilio Mazzoleni, 71 anni. A trovare il corpo senza vita dell’anziano è stata la compagna, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Questa mattina, i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, si tratta di un 36enne – vicino di casa di Mazzoleni – con problemi psichiatrici. Avrebbe ucciso l’anziano con una mazza, dopo una lite.

Omicidio a Giaveno

Questa mattina si è consumato un omicidio a Giaveno, provincia di Torino, in una casa di borgata di bassa montagna. A morire, sotto ripetuti colpi di mazza, un uomo di 71 anni, Emilio Mazzoleni, proprietario dell’abitazione al civico 9 di Borgata Minietti in cui si è consumato il delitto. A trovare il corpo senza vita dell’uomo sarebbe stata la compagna, che ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per Mazzoleni non c’è stato nulla da fare.

Per l’omicidio è stato fermato il vicino di casa, fortemente indiziato di essere l’autore materiale del delitto. Si tratta di un 36enne con problemi di natura psichiatrica, che avrebbe colpito l’anziano con una mazza, fracassandogli il cranio. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite (pare non la prima) conclusasi con l’efferato delitto.

Il 36enne è stato fermato e portato in caserma, mentre sul posto sono arrivati anche il medico legale e il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone.