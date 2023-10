Caserta, tentativo di furto si trasforma in tragedia: ladro cade dal quinto piano e muore sul colpo

La tragedia nel parco Le Fontane di Caserta. Il rientro dei proprietari di casa ha costretto il ladro a fuggire via, ma nel farlo è precipitato dalla finestra.

Inutili i soccorsi. L’uomo, un 35enne di Marano di Napoli, è morto sul colpo. Il complice è riuscito a fuggire via.

Ladro precipita dal balcone e muore

Hanno fatto irruzione in un’abitazione al quinto piano del parco “Le Fontane” di Caserta, ma il rientro improvviso dei proprietari li ha messi in fuga. Per uno di loro però si è verificata una tragedia. Nel tentativo di scappare, uno dei due ladri si è arrampicato sul balcone, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

A nulla sono serviti i soccorsi giunti dal vicino ospedale, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il complice è riuscito invece a mettersi in salvo e si è allontanato. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che hanno già identificato la vittima. Si tratta di un 35enne di Marano di Napoli, periferia ovest del capoluogo campano.

È caccia al complice, che è riuscito a dileguarsi facendo perdere le sue tracce.