Nuovo blocco per la nave Open Arms

La nave dell’Ong Open Arms è arrivata al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) nel pomeriggio di mercoledì, dopo aver soccorso in mare 176 migranti.

Per l’imbarcazione è stato disposto un fermo amministrativo di 20 giorni e una sanzione pecuniaria di alcune migliaia di euro per l’Organizzazione non governativa. Il provvedimento era già stato adottato il 22 agosto scorso, per il mancato rispetto del decreto Piantedosi.

Nuovo blocco per la Open Arms

🔴 #ÚLTIMAHORA

Nuevo bloqueo administrativo de 20 días y multa de hasta 10.000 euros para el #OpenArms. Tras más de 6 horas de interrogatorio a nuestro Capitán y a nuestra Coordinadora SAR, las autoridades italianas nos vuelven a embargar el barco. ¿El delito? Haber salvado… pic.twitter.com/FtifMaLFJ8 — Open Arms (@openarms_fund) October 5, 2023

Un provvedimento simile era già stato adottato il 22 agosto scorso, quando venne contestato il mancato rispetto del decreto Piantedosi (dal nome del ministro) che proibisce i salvataggi multipli in mare.