Anturio sempre fiorito con questo potente fertilizzante naturale

L’anturio è una pianta da fiore molto bella, presente nelle nostre case per la sua resistenza e facilità di coltivazione. Ma come si fa ad averlo sempre sano e vigoroso?

Esiste un concime naturale per poter far sì che l’anturio sia sempre forte e vigoroso. Vediamo come prepararlo in casa.

Caratteristiche dell’anturio

L’anturio o anthurium è una pianta da interno molto venduta e gettonata per gli appartamenti. Nel corso degli anni sono state introdotte nuove specie che hanno fatto in modo che la gamma delle scelte potesse essere ampliata. Oggi, infatti, è possibile trovare non solo anturio rossi ma anche di altri colori, forme e dimensioni diverse.

L’anturio è una pianta che si può adattare a situazioni ed arredi diversi anche se le sue origini sono le foreste della Columbia e appartiene alla famiglia Araceae. La sua introduzione in Europa avvenne oltre cento anni fa.

Con il tempo, la pianta la sua tipica forma raccolta ed i piccioli delle foglie periferiche. Se prima era considerata una pianta difficile da coltivare, oggi è molto diffusa. Se non si riesce a coltivare bene, i problemi sono da riscontrarsi in errori di temperatura e di scarsa umidità. L’anturio, infatti, andrebbe posizionato nei pressi delle finestre, in un posto molto luminoso ma non alla luce diretta. All’aumentare della luce, aumenterà la fioritura, soprattutto se la pianta viene messa al riparo dalle correnti d’aria.

Il concime naturale da preparare in casa

La concimazione dell’anturio andrà effettuata da primavera ad autunno, ovvero quando la pianta è in vegetazione. Si può adoperare un fertilizzante liquido chimico pensato per le piante da fiore, a cadenza quindicinale. Se la concimazione dovesse rivelarsi insufficiente, i fiori non si apriranno oppure l’anturio produrrà soltanto nuove foglie.

Invece di adoperare un fertilizzante chimico, se ne potrà preparare anche uno in casa, completamente naturale. Vediamo come.

Ti serviranno le bucce di tre banane, notoriamente ricche di fosforo e di potassio. Esse possono aiutare il terreno a rimanere sufficientemente umido. Le bucce dovranno essere tagliate a pezzettini e messe in una ciotola insieme ad uno spicchio di aglio che è un ottimo funghicida e battericida, in grado di aiutare la pianta a rimanere in salute.

Trasferisci il tutto nel fondo di una bottiglia di plastica, preventivamente privato della parte superiore, e aggiungi del detergente neutro. Quest’ultimo, non sarà nocivo per la pianta e favorirà la decomposizione. Aggiungi un litro di acqua e metti in un luogo fresco ed asciutto, meglio se coperto con un coperchio, per circa 48 ore.

Filtra il liquido ottenuto e versa sul terreno della pianta, molto lentamente, facendo in modo che il terreno lo assorba e poi ripetendo l’operazione. Noterai che il tuo anturio crescerà più forte e vigoroso in poco tempo. Non solo, sarà protetto dagli agenti esterni e dall’attacco di batteri/malattie della pianta.