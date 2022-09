Antonino demolisce Belen al GF Vip: scatta la censura ma è troppo tardi | VIDEO

By

Quest’anno al Grande Fratello Vip, iniziato da poco più di una settimana, è nella Casa anche Antonino Spinalbese, famoso ex di Belen Rodriguez che ha già fatto qualche rivelazione sulla showgirl. Le sue parole però sono state censurate, ecco perché.

La scelta di Antonino Spinalbese di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip è, sicuramente, stata criticata da molti. Non è stato semplice, soprattutto vista la sua relazione con Belen Rodriguez, con la quale é finita meno di un anno fa, dopo alcuni mesi dalla nascita della loro bambina.

Ora, l’ex hair stylist è protagonista del programma (in cerca di fama?) e ovviamente parla della sua ex fidanzata, ma la regia ha censurato alcune parti del suo discorso. C’è un motivo preciso, ecco qual è.

Antonino Spinalbese al GF Vip su Belen: “Se ne andava di casa”

Una presenza non poco discussa quella di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip condotto da Singorini, iniziato la scorsa settimana.

L’ex di Belen Rodriguez è entrato in casa a testa alta, dicendo di voler cambiare l’opinione che molti hanno di lui, riconosciuto di solito solo come “l’ultimo ex” della famosa showgirl argentina.

La loro rottura ha fatto parlare tutto il mondo del gossip italiano, soprattutto dopo la nascita della loro bambina Luna Marì. Inoltre, come tutti sappiamo, Belen è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, suo attuale compagno, con il quale aveva avuto un paio d’anni di stop.

Pare che la Rodriguez non abbia preso benissimo l’entrata di Antonino nel reality show: infatti, si dice che abbia messo in guardia l’ex dicendogli di non nominarla nei suoi discorsi.

Ma vista la storia di Antonino, famoso fondamentalmente solo per la loro relazione, era inevitabile che il gieffino parlasse di lei.

Nelle ultime ore, Antonino ha raccontato a Charlie Gnocchi come mai è finita la relazione con Belen. Lui ha raccontato la situazione secondo il suo punto di vista, dicendo che a volte la modella argentina andava via di casa.

In molti hanno notato che a queste parole, la regia ha censurato la scena cambiando inquadratura. Una scelta, sicuramente, dettata dal volere della Rodriguez come in molti hanno pensato.

ma il gf vip che stacca subito dopo ?? 😂https://t.co/IqvKuKFzKY — Miss Gossip (@Mariettamitica) September 23, 2022

Le parole di Spinalbese sulla ex fidanzata

L’ex hair styilist ha raccontato la sua versione dei fatti, dicendo che i problemi tra loro erano davvero tanti: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti”.

Due universi troppo lontani, come dice Antonino, che non sono riusciti a fondersi alla perfezione. Secondo il vippone, doveva andare così tra lui e Belen, affermando che se non ci fosse Luna Marì dopo la fine della relazione sarebbe andato all’estero.

Anche della piccola Antonino ha parlato molto, dicendo che sua figli gli manca molto ora che è all’interno del reality: “Da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.

Certo, in molti sui social stanno riflettendo sul fatto che se veramente odiava la luce dei riflettori, Spinalbese non avrebbe dovuto accettare la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Insomma, dopo solo 4 giorni, Antonino Spinalbese fa già parlare di sé all’interno della Casa: chissà cosa succederà poi nei prossimi mesi.