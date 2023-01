Meteo: in Italia 10 gradi sopra la media per questa settimana

Siamo a gennaio, ma nonostante ciò nel nostro paese ci sono le zanzare e ciò è dettato dal meteo che stiamo vivendo in quest’ultimo periodo. In Italia infatti durante le giornate si registrano massime di oltre 20 gradi e minime di 10 gradi. Sembra come se il clima egiziano si sia trasferito in Italia. I valori che registriamo di notte infatti sono circa di 9 gradi più alti rispetto al normale e durante le giornate si può tranquillamente fare una passeggiata in felpa di cotone anche in montagna.

Il meteo di questo gennaio è certamente diverso dal solito. Le temperature registrate durante questo mese, sono infatti molto più alte rispetto alla media. Il clima che stiamo vivendo in Italia è più caratterizzante delle zone dell’Egitto. Il caldo anomalo e perciò padrone di questo mese di gennaio non solo in Italia, ma in tutta l’Europa. Vediamo insieme le previsioni di questa settimana.

Le temperature in Europa

A confermare tutto è il meteorologo Lorenzo Tedici, che ha spiegato come questo caldo anomalo che stiamo registrando nel nostro paese, caratterizza ultimamente tutta l’Europa centro settentrionale. Le massime registrate toccano addirittura i 19 gradi in Polonia e i 18 in Germania. Persino la Lituania sta registrando negli ultimi periodi picchi di 15 gradi durante il giorno e la Danimarca 13 gradi. Si parla perciò di anomalie termiche che in questi giorni identificano una temperatura superiore alla media del periodo.

Il vero responsabile di tutto ciò è l’anticiclone africano, che ultimamente domina e dominerà ancora per questa settimana le temperature. Sembra che le cose inizieranno a cambiare dall’8 gennaio, ma ancora non ci sono delle conferme.

Quando arriverà il freddo in Italia?

Sembra che ancora per 10 giorni il freddo che di solito caratterizza il mese di gennaio non arriverà. Attualmente il gelo non è presente nemmeno nelle aree polari. Nonostante le temperature alte legate all’anticiclone africano, attualmente presente nel nostro paese, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia potrebbero registrare delle deboli piogge.

Questi rovesci sono da ricollegarsi alla disposizione dell’alta pressione. A parte queste zone, tutta l’Italia, ma anche l’Europa, registrerà giornate primaverili. Oggi ad esempio le nuvole copriranno gran parte della nostra penisola, lasciando libero il sole di splendere senza veli domani 4 gennaio. Abbiamo poi delle conferme che il 5 gennaio il tempo sarà prevalentemente sereno, senza pioggia.

Questo clima mite durerà per almeno altri 10 giorni, per poi lasciare spazio al freddo e alle piogge, che normalmente caratterizzano il periodo di gennaio. Preparate perciò i giubini, perchè il freddo è ormai alle porte.