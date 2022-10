Scarico intasato, la miscela fai da te per sturarlo all’istante: non serve l’idraulico

Esiste una miscela che è risultata molto efficace per sturare lo scarico intasato dalla nostre tubature. Ecco come realizzarla.

Tenere la nostra casa in modo impeccabile senza residui di sporchi e olezzi di cattivo odore è molto importante sia per la nostra vita in quanto vivremmo in modo più armonioso nella nostra abitazione che per fare una bella figura con chi ci viene a trovare.

Accade però che alcune situazioni sono imprevedibili e lo sporco tende a depositarsi in zone che non riusciamo a raggiungere normalmente e quindi dobbiamo ricorrere a prodotti in vendita.

Scarico: ecco come sturarlo senza chiamare l’idraulico

Anche se compriamo e utilizziamo questi detergenti, però, non sempre riusciamo ad ottenere il risultato che speriamo e pertanto ci rivolgiamo ai metodi delle nonne che quasi sempre risultano essere quelli più efficaci.

Se per il cerchio nero del rubinetto e del gabinetto possiamo utilizzare l’aceto di alcool e per levare via il nero dalle fughe dei pavimenti il bicarbonato di sodio esiste un metodo infallibile per levare lo sporco dalle tubature ed evitare di chiamare l’idraulico quando risulta intasato.

Prima di tutto, va detto che spesso, dalle tubature del nostro scarico e dai nostri rubinetti viene emesso un odore sgradevole dovuto a residuo di cibi che tendono ad accumularsi tra lo scarico del lavandino.

Questi col passare del tempo diventano sempre più grandi e tendono ad otturare le tubature intasandoli e impedendo quindi all’acqua di decorrere in modo normale formando cosi delle ostruzioni.

Queste, nel migliore dei casi possono essere eliminate con dei trucchetti casalinghi senza dover stare a spendere dei soldi per la manutenzione fatta dall’idraulico che di certo non si accontenterà di pochi spiccioli.

Il trucchetto casalingo

I metodi casalinghi non solo tendono a eliminare i residui dal tubo di scarico ma tendono anche a rimuovere il cattivo odore e a lasciare una fragranza piacevole dopo anche solo il loro primo utilizzo.

Queste soluzioni non hanno nessun composto chimico e quindi sono anche molto ecologiche e per utilizzarle abbiamo bisogno di pochi ingredienti come bicarbonato di sodio e aceto che sono facilmente reperibili e di solito presenti in quasi tutte le abitazioni.

Per procedere abbiamo bisogno di mezzo bicchiere di ogni ingrediente sopracitato, quindi mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di aceto e solo dopo possiamo procedere.

Prima di tutto bisogna inserire all’interno del lavandino il bicarbonato di sodio accertandosi che gran parte sia finito nel tubo di scarico e successivamente inserire anche l’aceto che a contatto con il bicarbonato tenderà a diventare effervescente.

Dopo che questo avviene utilizzare una spugna per pulire l’interno del lavandino che grazie alla combinazione di aceto e bicarbonato rimuoverà lo sporco più ostinato avendo anche un’azione antimicrobica e antibatterica rendendo la superficie lucente.

Appena terminata la pulizia sciacquare il tutto con abbondante acqua calda in modo che tutti i residui e i cattivi odori vengano eliminati e che il nostro lavandino risulti brillante e senza olezzi.

È consigliabile ripetere questa operazione periodicamente in modo che nel nostro lavandino non si formino residui e che non si abbiano formazioni di elementi che tendono a rilasciare un cattivo odore o otturare i tubi di scarico.

Questo metodo può essere utilizzato non solo per il lavandino della cucina, dove è più comune che lo sporco e i residui tendono ad intasare lo scarico per via del lavaggio dei piatti ma anche in altri lavandini presenti nelle nostre abitazioni.

Il bicarbonato di sodio con l’aceto formerà un’azione disincrostante che oltre a pulire e a rendere passabile il flusso dell’acqua eliminerà tutti i microbi e i germi che possono annidarsi nei luoghi dove ci è impossibile agire con la normale pulizia quotidiana di routine.