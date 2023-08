Angelina Mango, il fratello lo avete mai visto? Si somigliano moltissimo | FOTO

Angelina Mango, il fratello è davvero un ragazzo bellissimo: somiglia tantissimo alla famosa cantante! Ve lo presentiamo!

Avete mai visto il fratello di Angelina Mango? Proprio così, la famosa ex star di Amici di Maria De Filippi non è figlia unica come tanti credono ma è la sorella minore di un giovane talentuoso e davvero bello. Eccolo.

Tutto sulla famosa star di Amici 2022

È arrivata in finale ma non ha vinto il programma più seguito di Mediaset, Amici di Maria De Filippi, eppure fuori dalla famosa scuola mariana sta continuando ad avere un grandissimo successo: stiamo parlando di Angelina Mango, la bravissima cantante che ha conquistato il cuore di tutti.

Timida e introversa, ha però un grande carisma che viene fuori quando si trova sul palcoscenico. Sapevate che la giovane artista è figlia d’arte? Ebbene sì, lei è l’ultimogenita dell’indimenticabile Mango, il cantautore italiano deceduto 8 anni fa per colpa di un infarto.

La passione per la musica e per l’arte l’ha ereditata, Angelina, proprio dal suo famoso papà che rappresenta per lei il suo angelo custode. Come ha raccontato in prima persona in una recente intervista, era poco più di una bambina quando per la prima volta ha messo piede in una sala di registrazione. Ed è proprio in quel momento che ha capito che il suo futuro sarebbe stato uguale a quello del suo famoso papà.

Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, Angelina si era già fatta conoscere al pubblico italiano con un album dal titolo “Monolocale” pubblicato nel 2021. Nella scuola più famosa della televisione italiana ha dato prova non soltanto della sua bravura ma anche della sua maestria nello scrivere brani che sono diventati tormentoni di grande successo: i pezzi “Ci vediamo domani” e “Voglia di vivere” continuando a scalare le classifiche musicali.

Angelina Mango non è solo un’artista straordinaria, una giovane timida e carismatica ma anche una figlia e una sorella amatissima. A proposito di famiglia, sapete che la ex star di Amici ha un fratello più grande? Ve lo presentiamo.

Angelina Mango, il fratello è uguale a lei

Angelina Mango non ha mai voluto parlare apertamente della sua famiglia. La scomparsa del papà rappresenta per lei ancora una ferita dolorosa, difficile da rimarginare.

Non ha mai negato però l’amore che da sempre la lega al ricordo del suo papà e alla presenza invece stabile e fondamentale, della sua mamma ma soprattutto del fratello. Oggi vogliamo parlare proprio di lui, del maggiore dei figli dell’indimenticabile Mango e di Laura Valente. Lo conoscete? Il suo nome è Filippo.

Classe 1995, ha anche lui la passione per la musica. Non è un cantante ma un batterista di successo. 28 anni, in passato ha partecipato anche ad alcuni concerti insieme al suo papà. Nulla si conosce della sua vita privata. Non sappiano se sia sposato, se abbia figli oppure no.

Ha un profilo Instagram privato per cui è impossibile vedere ciò che pubblica sul famoso social network. Più di 4000 le persone che lo seguono, 74 i post condivisi. È davvero un bel ragazzo Filippo che tanto somiglia alla più famosa sorella.

I fratelli Mango sono l’uno il sostegno dell’altra. Filippo è il fan numero uno di Angelina, colui che assiste a tutti i concerti e che da sempre incita la sorella a seguire i suoi sogni. Lei invece ha dichiarato di non poter fare a meno dei consigli del fratello: insieme alla mamma è lui il suo più fidato confidente.