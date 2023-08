Il cognato si alza in piedi e svela il segreto della sposa davanti a tutti gli invitati

Sembrava un matrimonio come tanti, ma il fratello dello sposo ha deciso di svelare davanti a tutti il segreto della sposa.

Il giorno delle nozze dovrebbe essere il più felice nella vita di una persona e di una coppia. Un lungo periodo di pianificazione, ansia e speranze si condensa in un solo giorno, culminando in una grande festa. E finalmente è anche il momento di festeggiare con parenti e amici, i nostri affetti più cari. Triste a dirsi, non per tutti le cose vanno così, perché per molti il giorno del matrimonio è caratterizzato da spiacevoli sorprese. Lo sanno bene gli invitati di un matrimonio durante il quale il fratello dello sposo ha deciso di svelare davanti a tutti il segreto della sposa.

Si alza in piedi e svela il segreto della sposa

È la stessa sposa a raccontare lo spiacevole episodio, che le ha causato non pochi problemi. Pubblicando un thread sul social americano Reddit, nella sezione dedicata agli sfoghi segreti, la donna ha raccontato come si è arrivati a questa poco simpatica trovata da parte del fratello dello sposo.

Come rivela a partire dal titolo, a causa di questo “incidente” ora il neo marito le parla a stento. E a ragione, perché quello che è successo avrà sicuramente segnato indelebilmente in negativo il ricordo del giorno delle loro nozze. Ma cos’è accaduto esattamente?

Sappiamo che spesso, durante i matrimoni, alcuni degli invitati più vicini alla coppia, come migliori amici o parenti stretti, preparano dei discorsi da pronunciare davanti a tutti. Generalmente, il contenuto di questi discorsi è fatto di vecchie storielle simpatiche e auguri, in modo che siano piacevoli da ascoltare e magari strappino anche qualche risata. Purtroppo, nel caso della nostra sposa non è andata proprio così.

Questo perché suo cognato, nonché fratello dello sposo, ha ben pensato di pronunciare davanti a tutti un discorso a dir poco fuori luogo, che ha lasciato tutti senza parole. Da quello che ha raccontato, infatti, è emersa l’insinuazione che ci fosse quasi una relazione tra lui e la sposa, senza che nessun altro ne fosse al corrente. Davvero gravissimo!

Una storia complicata

Raccontando la vicenda, la sposa ha ripercorso i momenti che hanno portato i 3 protagonisti della nostra storia al famigerato giorno del matrimonio. Partiamo dal presupposto che gli sposi si erano conosciuti proprio grazie al fratello dello sposo, Chris.

La nostra sposa, però, sin da adolescente è stata cotta di Chris, ma quest’ultimo non aveva mai dimostrato di ricambiare. Per questo, la ragazza aveva continuato a fare finta di nulla, e i due erano rimasti amici.

E quando Chris le ha presentato suo fratello, inizialmente non c’è stato nessun colpo di fulmine. Solo dopo un po’ di tempo il fratello di Chris le aveva chiesto di uscire, confessandole che nutriva un certo interesse nei suoi confronti. E così, i due erano andati insieme ad una festa, avevano parlato per tutta la serata e avevano scoperto di avere davvero tante cose in comune.

Nel frattempo Chris, che era presente alla festa, aveva iniziato a frequentare la coinquilina della ragazza. Quella era stata l’ultima volta che i 3 erano usciti insieme, perché da allora il fratello di Chris e quella che ormai era la sua ragazza avevano iniziato ad uscire in autonomia, da coppia. Fino ad arrivare a 4 anni dopo, quando avevano deciso di sposarsi. Il che ci riporta al discorso pronunciato proprio da Chris il giorno del loro matrimonio.

Svela il segreto della sposa in modo assurdo

La sposa continua il suo racconto confessando che il suo fidanzato, ora suo marito, aveva sempre sospettato che tra lei e Chris ci fosse del tenero, dato che sapeva della storica cotta della ragazza. Questo l’aveva portato ad aspettare diverso tempo prima di mostrarle affetto in modo deciso, poiché dubitava ancora di lei.

Tant’è che, anche se in presenza di tutti i suoi amici affermava con certezza che lei era la donna dei suoi sogni, era riuscito a dirlo a lei solo dopo molto tempo. Questi dubbi, comunque, non avevano fondamento, perché la donna ha sempre ribadito che quella per Chris è stata solo una cotta adolescenziale ormai terminata da tempo, e solo grazie a suo marito aveva conosciuto il vero amore.

E sul più bello, a rovinare tutto ci ha pensato Chris, con il suo discorso. Al termine della cena nuziale, infatti, l’uomo ha preso in mano il microfono e ha esordito dichiarando davanti a tutti di essere innamorato della sposa. E come se non bastasse, ha aggiunto di sapere che lei l’aveva amato a lungo, e di essersi pentito di non averle mai dato una possibilità.

Inutile dire che a quel punto tutti gli invitati si sono ammutoliti, e sulla sala è calato un silenzio imbarazzante. La festa comunque è andata avanti, sicuramente non con lo stesso spirito, e al termine della giornata gli sposi hanno finalmente avuto modo di parlare da soli.

Un epilogo davvero triste

A quel punto, lo sposo ha chiesto a sua moglie se ciò che aveva sentito fosse vero, e se lei fosse ancora innamorata di suo fratello. Addirittura, in lui si era creato il dubbio che lei potesse essere uscita con lui solo per arrivare a Chris. La sposa ha ovviamente giurato che non fosse così, ma il marito non le ha creduto appieno.

E così, adesso il neo marito quasi non parla con sua moglie, ed è triste e arrabbiato. A peggiorare la situazione c’è il fatto che la coppia dovrebbe partire per il viaggio di nozze tra sole 2 settimane, perciò la nostra povera sposa non sa davvero cosa fare. Una triste situazione che si sarebbe potuta di certo evitare se il fratello dello sposo avesse pensato prima al benessere della nuova coppia piuttosto che a sé stesso.