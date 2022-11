L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha voluto mandare il suo personale messaggio di cordoglio affetto dopo aver appreso la notizia della frana di Ischia e della devastazione che ha subito un luogo a lei molto caro.

La tragedia di Ischia ha attirato pensieri e cordoglio da tutto il mondo verso le famiglie dei deceduti. Una tragica frana che ha devastato una delle isole più belle del mondo. Le immagini dell’accaduto hanno fatto il giro del mondo e hanno raccolto la solidarietà di moltissime autorità, ma una in particolare ha lanciato un messaggio personale che è arrivato dritto alla comunità di Ischia.

Il messaggio di Angela Merkel all’isola di Ischia

Angela Merkel conosce molto bene e personalmente il territorio di Ischia ed è stata molte volte ospite dell’isola. Dopo aver appreso della frana che l’ha devastata e che ha causato (al momento) otto vittime, l’ex cancelliera della Germania ha voluto mandare un messaggio in prima persona per esternare il suo dispiacere e il suo cordoglio nei confronti di un popolo che l’ha sempre ospitata in maniera impeccabile e con calore e con il si è sempre sempre sentita a suo agio e come se fosse a casa.

L’ex cancelliera tedesca ha scritto: “Conosco bene l’isola, mi sono affezionata a essa e alla sua gente. Sono in lutto con loro per le vittime e il mio pensiero va alle loro famiglie, a tutte le persone colpite dal disastro e ai soccorritori”.

Merkel è solita passare le vacanze ad Ischia e ha imparato ad apprezzare e conoscere il popolo ischitano che l’ha sempre accolta calorosamente. L’ex cancelliera ha precisato anche, nel suo messaggio, la vicinanza ai soccorritori che hanno dovuto lavorare in condizioni critiche ma nonostante tutto non hanno mai mollato e hanno continuato imperterriti a cercare i dispersi. Un elogio particolare che va a toccare nel profondo il popolo di Ischia profondamente devastato dall’accaduto ma che accoglie calorosamente il pensiero della politica tedesca.